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Tiffany выпустили новую ювелирную коллекцию
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Tiffany выпустили новую ювелирную коллекцию 

The Blueprint 25 минут назад
Фото: The Blueprint
Вышла новая ювелирная коллекция Tiffany «Paper Flowers» — первая ювелирная коллекция Рида Кракоффа для бренда. В нее вошло 42 украшений — 12 категории high jewelry и 30 — категории fine jewelry. Главным референском коллекции стал абстрактный цветок, как будто вырезанный из бумаги: его несимметричные лепестки соединяются в колье, подвески, браслеты и раскрываются на кольцах и серьгах. Украшения сделаны из платины и желтого золота и украшены бесцветными и желтыми бриллиантами, а также танзанитом — знаковым камнем Tiffany.
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