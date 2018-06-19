Tiffany выпустили новую ювелирную коллекцию

Вышла новая ювелирная коллекция Tiffany «Paper Flowers» — первая ювелирная коллекция Рида Кракоффа для бренда. В нее вошло 42 украшений — 12 категории high jewelry и 30 — категории fine jewelry. Главным референском коллекции стал абстрактный цветок, как будто вырезанный из бумаги: его несимметричные лепестки соединяются в колье, подвески, браслеты и раскрываются на кольцах и серьгах. Украшения сделаны из платины и желтого золота и украшены бесцветными и желтыми бриллиантами, а также танзанитом — знаковым камнем Tiffany.