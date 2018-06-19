Во что и за какие деньги готовы одевать южан местные дизайнеры

В духе буддизмаВ Калмыкии работает несколько дизайнерских команд, которые предлагают весьма оригинальную одежду. Это костюмы с использованием традиционных восточных элементов и буддисткой символикой. — Мы работаем с трикотажной и верхней одеждой, — рассказал руководитель дизайнерской студии в Элисте «4Oirad» Алдар Эрендженов. — Компания существует пять лет, а началось с того, что я захотел купить толстовку с калмыцкими мотивами и не смог ничего найти. Стало понятно, что эта ниша свободна. Появилась идея создавать коллекции с расчетом на молодежную аудиторию с использованием традиционных для калмыков деталей и символов. Сначала мы просто наносили принты на уже готовые футболки и толстовки, но постепенно стали шить сами. Помещение снимали, потом вместе с женой оборудовали свой цех. По признанию калмыцких дизайнеров, ткани они закупают в Турции. В нашей стране ткани тоже выпускают, но сшить из них хорошую вещь сложно, так как качество оставляет желать лучшего. В мире моды принято создавать четыре коллекции по сезонам года, в Калмыкии от этой традиции отказались. — У нас только два сезона: жара и холод, промежуточных нет, — говорит Алдар. — Поэтому мы создаем две большие сезонные коллекции и несколько «капсульных». Цены стараемся держать самые демократичные — от 900 рублей за футболку до шести тысяч за теплую куртку. Интерес к этнической моде в Калмыкии огромный. Фестиваль «От традиционного костюма к высокой моде», который проводится весной, собирает дизайнеров из самых разных городов страны, и показы калмыцких модельеров пользуются неизменным успехом. По словам руководителя ателье «Иньглян» Байрат Тостаевой, коллекции профессиональных модельеров помогают показать свою индивидуальность и принадлежность к калмыцкой культуре. Ростовчанки хотят блистатьВ донской столице профессиональных модельеров и тех, кто смело себя к ним причисляет, множество. Шьют по большей части одежду, ориентированную на современную европейскую моду, но со своим, порой забавным колоритом. Речь не о казачьих мотивах, они-то как раз особой популярностью не пользуются. Дизайнерская мысль работает в других направлениях. — Ростовские девушки стремятся выглядеть так, будто хотят скорее снять с себя «материи лишний кусок», — говорит ростовский модельер Григорий Меликян. — Я получил специальное образование, совершенствовался в Италии, но, столкнувшись с реальностью, понял: чтобы выжить, надо шить в соответствии с ожиданиями клиентов. У нас много женщин, имеющих не только большие средства, но и большой размер. Поэтому молодому дизайнеру надо иметь в виду, что ориентироваться на миниатюрных девушек не стоит, у них нет денег, чтобы расплатиться за хорошую одежду. 15 тысяч худенькая студентка за платье не отдаст, а дешевле я продать не могу. Чтобы не балансировать на грани банкротства, надо иметь широкий размерный ряд и шить то, что носят обеспеченные барышни-южанки. Мои основные клиенты — финансово независимые дамы за сорок, а также супруги бизнесменов средней руки, которые хотят во чтобы то ни стало выделиться в толпе. По мнению ведущих дизайнеров, основные направления южной моды объяснимы. Сказывается влияние Украины и Кавказа. Огромные восточные диаспоры, охочие до блестящего, волей-неволей диктуют правила даже самым прогрессивным дизайнерам. «Беспощадный» гипюр, футболка в камнях и меховые жилеты не скоро перестанут сниться в кошмарах ростовским модельерам. — У нас еще не готовы к бесцветному маникюру и «голому» лицу, — сетует известный модельер Лариса К., согласившаяся высказать свое мнение о ростовской моде только анонимно. — Так же и с одеждой. Самый популярный на Дону тренд — платье с огромным декольте, усыпанное блестками. В приличном обществе в этом немыслимо показаться, а у нас — и в пир и в мир. Причем, одежда «от-кутюр» и «прет-а-порте» одинакова безвкусна: кружево и камни. Если дизайнер понял запросы местных модников и перестал пытаться воспитывать их вкус, то заработать можно без особых проблем. Шей ярко и все окупишь: съемную мастерскую, труд портних и арендованное оборудование. Впрочем, обиды дизайнеров на заказчиков традиционны. Но есть ведь и те, кому удалось переломить нестерпимую жажду «блистать». Секрет их выживания — наработанная клиентская база. Кстати, ростовские модельеры столкнулись со своими специфическими трудностями. Дизайнеры вынуждены менять коллекции даже чаще, чем раз в полгода, так как мода стала очень изменчивой. Бывает, что идея заимствована у знаменитых кутюрье, но до прямого плагиата ростовчане не опускаются. Парадокс, но иногда западные мастера вдруг выпускают коллекцию, отдельные элементы которой точь-в-точь копируют модели южан, представленные на каких-нибудь итальянских подиумах годом раньше. — Еще недавно новую коллекцию надо было представлять раз в полгода, то сейчас — раз в три месяца, а иначе товар становится неликвидным, — говорит хозяйка ростовского Дома моды Елена Грималовская. — Большие предприятия неповоротливы, но их часто выручает оборонный заказ. Гражданская «швейка» держится на малом бизнесе, который значительно гибче в подходе к ассортименту. Едва ли не самые большие затраты предпринимателей-модельеров приходятся на аренду помещений. Это, по словам Меликяна, процентов 50 от всех расходов. Платье от местных дизайнеров может стоить от пяти тысяч (если в течение долгого времени не на— шло покупателя) до сорока пяти (это потолок, больше не заплатят). Футболка — от полутора тысяч до трех. А куртка от четырех до 15. Восточные сказкиО каспийской моде принято говорить, что в ней гармонично сочетаются традиции Востока и Запада. А вот насколько гармонично, это, во-первых, субъективно, а во-вторых, сильно отличается от дизайнера к дизайнеру. — Астраханский регион многонациональный, это дает модельеру шансы воплотить самые смелые и необычные идеи, — сказала дизайнер Эльмира Гусейнова. — У нас продаются модели, ориентированные на самую продвинутую западную моду, и те, которые с большим удовольствием носила бы моя бабушка из Дагестана. Очень популярны сейчас элементы старинной национальной одежды. Не только вышивки, но и крой можно смело взять из истории национального костюма. Такая вещь найдет своего покупателя. Причем каждая национальность привносит в моду характерные черты и элементы. На мой взгляд, именно на территории Астраханской области наиболее ярко отражены модные тенденции разных культур. Это проявляется абсолютно во всем: начиная от покроя костюма, цветовой гаммы и заканчивая различными аксессуарами. Жара делает свое дело, астраханцы предпочитают легкие, натуральные ткани (хлопок, лен, шерсть, шелк), которые позволяют дышать коже. Дизайнеры везут их даже из Парижа, настолько требовательны местные модницы. Разброс цен на готовые изделия очень большой. — Женское платье на выход можно приобрести и за три тысячи, и за 20, — утверждает Гусейнова. — Футболку я сошью за 500 рублей, а куртку — за 4 тысячи. Наши дизайнеры стремятся продемонстрировать свои модели на Неделе Каспийской моды. Если показ успешен, популярность бренда может резко возрасти, соответственно, и цены на изделия тоже. Фестиваль моды существует несколько лет, в Астрахань приезжают дизайнеры практически со всех южных регионов. Таким образом, можно получить доступ на соседние рынки моды, но выстоять там нелегко. Я пыталась продавать платья в Волгограде, однако модели с этническими деталями там не пошли.