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Что скрывают под одеждой самые страстные футбольные болельщицы
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Что скрывают под одеждой самые страстные футбольные болельщицы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Футбол не отпускает! Даже дизайнеры сети магазинов «Бюстье» не смогли обойти стороной эту тему и выпустили лукбук, посвященный чемпионату мира.
Модные купальники с сетчатыми вставками, спортивные топы и худи и, конечно, соблазнительные бра — все это не оставит равнодушным твоего главного болельщика. Кстати, бра из метализированных материалов и выполненные в спортивном стиле — вполне себе самостоятельные предметы гардероба, если, например, надеть их под полупрозрачный свитшот или худи из сетки.
А ты уже определилась в чем будешь встречать своего молодого человека после футбола? Если нет — листай галерею и смотри видео!
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Фото: пресс-служба
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