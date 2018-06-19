Что скрывают под одеждой самые страстные футбольные болельщицы

Футбол не отпускает! Даже дизайнеры сети магазинов «Бюстье» не смогли обойти стороной эту тему и выпустили лукбук, посвященный чемпионату мира.

Модные купальники с сетчатыми вставками, спортивные топы и худи и, конечно, соблазнительные бра — все это не оставит равнодушным твоего главного болельщика. Кстати, бра из метализированных материалов и выполненные в спортивном стиле — вполне себе самостоятельные предметы гардероба, если, например, надеть их под полупрозрачный свитшот или худи из сетки.

А ты уже определилась в чем будешь встречать своего молодого человека после футбола? Если нет — листай галерею и смотри видео!

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Фото: пресс-служба