Почему рваная одежда в тренде

Модные приветы из 80-х будут преследовать нас еще очень долго. Если летние коллекции — это лишь предпосылки, то осенне-зимние — вполне ощутимые «ласточки». Среди самых цитируемых трендов того десятилетия — distressed clothes, то есть рваная одежда, подчеркнуто некрасивая, асимметричная, с дырками и потертостями, антибуржуазная. Предлагаем разобраться, в чем феномен ее популярности именно сейчас.

Откуда пошел этот тренд?

Моду на рваную одежду в 80-х задала Рэй Кавакубо, основательница и дизайнер Comme des Garçons. Ее вручную связанный свитер, похожий на кружевное полотно, стал символом марки, а панковский деконструктивизм лег в основу ДНК-кода Comme des Garçons. Одежду Кавакубо очень быстро полюбили представители творческих профессий, интеллектуалы и бунтари. В 2017 году бал Института костюма MET Gala был посвящен творчеству Рэй Кавакубо, а в музее «Метрополитен» прошла выставка The Art In-Between, посвященная творчеству японского дизайнера. Все это неслучайно: в 2018 году мода на деконструктивизм достигнет апогея, а творческие идеи Кавакубо будут восприниматься как модная инструкция.

Среди других последователей модной деконструкции — англичанка Вивьен Вествуд. В 1991 году в ее коллекции появились вещи из атласа, будто изрезанные ножницами. Этот прием позволил создать игру фактур, под платья и свитеры стало можно надеть однотонную вещь контрастного оттенка.

Еще один представитель деконструктивизма — бельгийский дизайнер Мартин Марджела. В 1990 году в его коллекции появились ботинки Tabi, испачканные краской, а в 1999-м — знаменитое пальто-одеяло.

Рваная одежда в модных коллекциях 2018 года

Деконструктивизм может быть разным: деликатным, когда грань едва ощутима, и гиперболичным, когда асимметричность или нарочитая небрежность доведена буквально до абсурда. Воспринимать это можно и как источник вдохновения, и как руководство к действию — все зависит от ваших личных предпочтений.

Любимая марка Джиджи Хадид R13 выпускает классную одежду из выцветшего денима с винтажными эффектами, а также рваные футболки, в которых хоть сейчас на концерт рок-н-ролл-звезды.

А вот Рианна обожает марку Unravel, которая также специализируется на нескучном дениме для обычных будней.

В осенне-зимней коллекции Maison Margiela Джон Гальяно , новый креативный директор бренда, по-новому обыгрывает наследие Мартина Марджелы. Отсюда уютные платья-свитеры из шерсти асимметричного кроя, пальто с элементами пуховика, жакеты с элементами вязаного кардигана и, конечно, объемные пуховые куртки.

Отголоски идей деконструктивизма прослеживаются в осенних коллекциях Yohji Yamamoto (японский дизайнер еще в 80-х сделал это своей визитной карточкой), Rick Owens (также яркий представитель этого модного направления), Y/Project, Erika Cavallini.

Что о нас говорит рваная одежда?

В мире моды все как в жизни: есть свои антиподы, инь и янь. В то время как на олимпе — роскошные вечерние платья и яркие цвета, альтернатива им — антибуржуазная одежда неправильной формы, с дырками, торчащими нитками. Неидеальная одежда выглядит идеально — вот парадокс.

Деконструктивная одежда делает образ очень личным. Пусть эти, скажем, джинсы выглядят так, будто вы в них ходили последние лет десять (а на самом деле купили вчера), но именно все эти элементы и придают вещам особый шарм. Вся фишка — в игре стилей и фактур. Искусственно состаренные детали и поношенный вид одежды с эстетической точки зрения придают образу очаровательную ноту: «Эта футболка настолько любима, что ношу ее до последнего», а «Эти джинсы бойфренда напоминают мне о нем».

А еще такая одежда выражает дух времени. Бунтарский дух. Когда на смену шальным годам, полным довольства и гедонизма, пришла осознанность. Люди начинают интересоваться политикой, появляется социальная ответственность, потребление становится осознанным, а социальное превосходство больше не хочется выпячивать. Растянутые свитеры и свитшоты, необъятные пуховики, джинсы с потертостями — в это все хочется укутаться и спрятаться, как в кокон. Это подтверждает Даун Карен, фэшн-психолог и преподаватель Нью-Йоркского технологического института моды: «Мы привыкли скрывать наши чувства и эмоции, и когда мы надеваем гранжевые вещи, мы показываем, что с нами на самом деле не все в порядке, мы чем-то обеспокоены».