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Нижегородская студентка стала моделью бренда Gucci после перенесенной операции на черепе
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Нижегородская студентка стала моделью бренда Gucci после перенесенной операции на черепе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
22-летняя россиянка испытывала недомогания задолго до обращения к врачам, но узнала о своем диагнозе, когда потребовалась срочная трепанация.
Нижегородская студентка пережила трепанацию черепа, а уже через несколько месяцев заключила контракт со знаменитым брендом Gucci. Первый раз в качестве манекенщицы девушка вышла на подиум на февральской неделе моды в Милане.
Ольга Запивохина, как и каждая молодая студентка, радовалась одному из лучших периодов своей жизни, совмещая учебу в Нижнем Новгороде с работой в магазине одежды. В компании друзей чувствовала себя комфортно, принимала участие в организации их музыкального фестиваля. Но в один момент все оборвалось: Ольга узнала о том, что ей срочно требуется непростая операция на черепе из-за опухоли мозга.
Девушка вспоминает, что испытывала онемение конечностей и резкие боли в голове задолго до трагического результата анализов, но не придавала этому значения до тех пор, пока боль стала невыносимой.
После проведенной операции приятель Ольги узнал о ее состоянии и попросил сделать с ней несколько фотографий и видео, явно предчувствуя большое будущее своей подруги. Вскоре Ольга Запивохина услышала в трубке телефона неожиданное предложение стать моделью Gucci. Ее пригласили поучаствовать в миланском показе.
— Оказалось, что Илья отправил кадры дизайнеру женской коллекции бренда Давиде Ренэ, — делится воспоминаниями Ольга. Модельеры всемирно известного итальянского дома моды действительно отправили девушке личное приглашение.
После этого наступил новый период жизни молодой россиянки — успешное начало модельной карьеры, путешествие в необыкновенную Италию и годовой контракт с Gucci.
Публикация от Zolga (@zapivosha)
22 Ноя 2017 в 1:26 PST  На данный момент Ольга Запивохина работает манекенщицей во французском Марселе, преодолев свои страхи и пережив эмоции от годовой работы по контракту с одним из самых влиятельных в мире моды брендов.
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