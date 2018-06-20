Как звезды выглядели на выпускном в кино и в жизни: лучшие и худшие бьюти-образы селебрити

Выпускной — особенный день для каждой девушки, подготовка к которому обычно начинается за долгие месяцы. Скорее читай нашу статью и узнаешь, как собраться на выпускной так, чтобы потом не краснеть, доставая школьный альбом. Заодно вспомним лучшие фильмы и сериалы, героини которых тоже спешили на свой последний школьный вечер!

Минимализм в деталях

Аманда, Дженнифер и Лейни на собственном примере готовы доказать: на выпускной вовсе не обязательной идти в образе принцессы с голливудскими локонами. Элегантные чёрные платья на тонких бретелях облегают идеальные фигуры девушек. Вырезы присутствуют, но бюстгалтерами push up ни одна из звезд не воспользовалась. Будующие покорительницы Голливудских холмов собрали волосы в максимально простые причёски без прикорневого объёма. Кстати, обрати внимание на Дженифер Энистон — когда-то и она ходила с короткой тёмной стрижкой и лёгкой химической завивкой.

Блондинка Аманда Сейфрид распустила белокурые локоны, подцепив их сзади простым крабиком. Выпускницы отказались от графичных бровей, накладных ресниц или ярких губ. Хотя smoky eyes были бы здесь вполне уместны. Однако девушки предпочли помады нюдовых оттенков и лёгкую дымку от растушеванного практически в ноль карандаша у внешнего уголка глаза.

Настоящая принцесса

Хочешь стать настоящей принцессой? Выбирай длинное пышное платье в пол, форма которого придерживается корсетом. Не мудри с макияжем и причёской: локоны собери в немного небрежную причёску и сделай лёгкий мейк-ап. Так поступила даже Блэр Уолдорф (в исполнении Лейтон Мистер ), а она между прочим королева Верхнего Ист-Сайда. Помада немного темнее естественного пигмента, аккуратно зачесанные брови и прорисованная складка верхнего века и образ главной героини культового сериала «Слетница» готов.

Даже самая эпатажная певица — Леди Гага — в своё время знала толк в женственных образах и струящихся платьях, которые она прекрасно дополняла высокими перчатками. Как непривычно видеть певицу с естестественным макияжем и с простой укладкой со ниспадающими локонами и собранными на затылке прядями. Принцессу просто не узнать!

А перед Эль Фанинг встал выбор: выпускной или Каннский кинофестиваль с премьерой «Неонового демона», где она блистала в главной роли? Девушка выбрала второе и предстала перед публикой в нежном платье и с нюдовым макияжем. Макимально тугой пучок без прикорневого объёма, где волосы лежат буквально волосок к волоску. Макияж абсолютно нейтральный, и лишь на яблочках щёк розовеют нежные персиковые румяна.

Вопрос с цветом платья и прической мы оставляем на твоё усмотрение, но обрати внимание: бьюти-образы не перегружены лишними акцентами. Никакого изобилия красной помады или чёрных теней до бровей.

Нежнее нежного

Если ты обладательница ангельской внешности и белокурых волос, то будь аккуратна с образами в молочно-розовой гамме. Посмотри на Эйми в роли Новы Прескотт, именно это с ней и произошло: светлые волосы, короткое молочное платье, молочная (опять же) кожа и телесные туфли. Образ звезды не спас даже в меру яркий макияж: голубо-серые и розовая помада смотрелись бы куда уместнее в сочетании с другим нарядом.

Энди из киноленты «Милашка в розовом» подошла к этому вопросу более тщательно и сшила платье своими руками. Визажисты фильма решили сделать ставку на графичные стрелки, выделенные брови и слегка небрежный макияж губ. Яркий мейк-ап перекликается с бунтарской взъерошенной стирижкой. Умелая игра на контрастах сделала бьюти-образ Молли эталоном для подражания на многие годы.

Ни одна из девушек не накрасила губы в тон платью и правильно сделала, так как образы «тотэл пинк» на блондинках смотрятся крайне дешево и навивают ностальгию по куклам Barbie или фильму «Блондинка в законе».

Венцом нашем «розовой» коллекции стал выпускной look Кэрри в испольнении Хлои Грейс Морец : легкие пляжные локоны, платье по фигуре, нюдовый макияж с эффектом зацелованных губ. Квинтэссенция гармонии в действии! Хлоя похожа на ангелочка, жаль только ее героиня на выпускном слегка разгулялась.

Что-то пошло не так Блейк Лайвли выглядит так словно бы искупалась в стразах и блёстках. Благо, что хоть глиттера в то время не было! Впрочем, актриса красится на выпускной и не собиралась, зато короной свою голову увенчать все же решилась. Какое счастье, что сейчас Блейк забыла про эту чёлку, которая напоминает куриное перо.

Дакота пошла ещё дальше: решила не краситься и не делать причёску. На фотографии невозможно разглядеть ни тушь, ни помаду. Хорошо ещё, что платье цвета яркой фуксии надеть не забыла. Надеюсь, ты помнишь, что мы говорили о блонди и розовом цвете?

Рейчел главная героиня фильма «Дряные девчонки» по сценарию сломала позвоночник перед самым выпускным, так что заострять внимание на том, что именно пошло не так мы не будем. И так все оцевидно… Но даже в такой ситауции эта красотка не забыла украсить бандаж для позвоночника цветами. Что ж, получилось очень даже живенько!

Вишенка на торте — хотя скорее апельсинка — Тейлор Свифт. Певица видимо где-то прочитала, что белые платья хорошо смотрятся только на загорелом теле. А вот статьи «Как пользоваться автозагаром» или «Как нарисовать идеальный брови» она точно не открывала. Жуткая белая подводка густо размазанная по внутреннему веку только усугубила ситуацию. Или может у неё закончился консиллер, и она решила, что никто не заметит, если заменить его белым карандашом?

Благо, сейчас певица отказалась от образа девочки-простушки: научилась рисовать стрелки и пользоваться алой помадой, а еще выкинула тюбик с дешевым автозагаром и подобрала стильную стрижку.

Мы очень хотим, чтобы ты блистала на выпускном, но есть риск переборщить и превратиться в Джоззии Геллер из «Нецелованной», которая утонула в полиэстере и рюшах.

Итак, мы даём тебе пару дельных советов. С макияжем будь аккуратнее: хоть это и выпускной, но деревенское сочетание smoky eyes, жёсткого скульптурирования и винной помады способно перегрузить любой образ.

Соблюдай баланс: эффектный наряд дополняй простой и строгой причёской, и наоборот.

А как ты готовилась к выпускному в свое время? Делись своим опытом в комментариях!

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Текст:Дарья Гавриленко

Фото:Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram