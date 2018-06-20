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Тренд сезона — юбки с запахом: 20 крутых вариантов на любой вкус и кошелек
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Тренд сезона — юбки с запахом: 20 крутых вариантов на любой вкус и кошелек 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Что может быть универсальнее и женственнее, чем юбка с запахом? Кстати, этим летом такие юбочки — один из модных хитов. WMJ.ru нашел 20 крутых вариантов на любой вкус и кошелек. Скорее выбирай!
Выбор юбочек на запахе просто огромен! Модницам есть где разгуляться. Дизайнеры и масс-маркет бренды приготовили для нас и миди, и макси, и дерзкие мини. Юбки для свиданий, встреч с подружками, а также для учебы или офиса. На шнурках, бантах или пуговицах. С бахромой, воланами или же простого кроя.
Самые популярные модели, конечно же, с яркими принтами. В тренде мини-юбки с тропическими узорами, а такжи миди — с цветочным рисунком. носи такие с однотонным верхом, например, с белыми кроп-топами или рубашками. К тому же, юбки ярких цветов отлично сочетаются с денимом.
Не хочешь изменять кроссовкам даже летом? Побери себе юбку из денима или юбку в полоску. Такие модели будут отлично смотреться с простыми футболками и кедами. А твой ауфтит нельзя будет назвать мальчишеским. Кстати! Некоторые бренды продают юки с сюрпризом, а точнее юбки-шорты. Благодаря запаху никто и не догадается, какой все же предмет гардероба ты выбрала, а вот для долгих прогулок или путешествий юбка-шорты пригодятся даже больше, чем традиционная модель. И модно и удобно!
Как мы уже упомянули, юбки с запахом уместны и в офисе. Обрати внимание на модели из тонкой замши, А-образные фасон или юбка-карандаш до колена идеально подойдут даже под самый строгий дресс-код. Сочетаются такие юбочки и с классическими рубашками, и с более наивными блузами. главное, не забудь про туфли на каблуке. Еще одна популярная расцветка для юбок — клетка также будет уместна в офисе. Впрочем, если выбрать более яркие цвета, например, салатовый или розовый — можно надевать такую юбку и в повседневной жизни.
Ну что, уже определилась со своими фаворитами? Скорее в магазин!
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Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб
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