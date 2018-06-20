Как одеваться правильно, чтобы в других странах вас принимали за свою

Посещать разные страны само по себе очень увлекательное занятие, но признайтесь, что путешествуя, нам всегда хочется слиться с местными жителями, а не быть похожими на многочисленных туристов. Каждая страна, в силу своих национальных особенностей и истории, обладает собственным стилем, знание которого поможет вам сойти за свою в любой стране. Как одеваться правильно, чтобы в других странах вас принимали за своюФранция Несомненно,

Париж является столицей мировой моды, но это вовсе не значит, что приезжая туда,

вы должны одеваться как модель с показов

haute

couture. Элегантность, шик и сдержанность — вот триединство,

на котором держится стиль французских женщин. Основываясь на этом, вы сможете

сойти за свою на улицах Парижа.

В своих образах, повседневных или более официальных, парижанки следуют модным

заповедям Коко Шанель , что и позволяет им выглядеть стильно круглый год. Основы

их гардероба — черные брюки, джинсы

skinny,

тельняшки и маленькие черные платья. В качестве обуви истинные модницы с Елисейских

полей всегда предпочтут балетки каблукам, а из аксессуаров береты и культовые сумки

и Hermes, которые,

возможно, достались им в наследство от бабушек.

Англия Словом «комфорт» можно легко описать повседневный стиль

англичанок. Выглядит это так, будто проснувшись утром, современная жительница Лондона,

надела первое, что попалось ей под руку, и отправилась по своим делам. Англичанки

редко стремятся выглядеть нарядно, но создать свой неповторимый стиль, ассоциируемый

с Великобританией, у них получается ежедневно.

Что потребуется для воссоздания этого стиля? Во-первых, смело примеряйте

многослойные образы. Англичанки смешивают куртки, свитера, рубашки и шарфы, отвечая всем законом эклектики, и заодно подготавливая себя к непогоде. Осадки

ведь частые гости на туманном Альбионе. Япония Приступая к вопросу о японском стиле, стоит отбросить

подальше стереотипы об огромных платформах, цветных волосах, разукрашенных медицинских

масках и платьях, целиком состоящих из оборок. Всё это — элементы городских

субкультур, которые, не спорим, присутствуют в Японии, но не дают полного

представления о японской моде. Устав от косплея и буйства красок в квартале

Харадзюку, японки обратили свое внимание на западный нормкор, спортивную и удобную одежду. Жители этой страны признают европейскую моду, но умело вносят в неё «коррективы» — добавляют необычные аксессуары, элементы школьной формы и национальных костюмов. Финляндия Финский стиль — ода многослойности, ярким цветам и винтажу.

Финки с удовольствием посещают все известные блошиные рынки в поисках новых

вещей, которые в последствии сочетают в своих повседневных образах с нарядами

от финских дизайнеров. Финская мода, вообще, крайне патриотична. В Финляндии

мало крупных сетевых магазинов известных по всему миру, они отдают предпочтение

отечественным брендам — Marimekko, Artek и IVANA Helsinki. Читайте также:

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