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Как одеваться правильно, чтобы в других странах вас принимали за свою
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Как одеваться правильно, чтобы в других странах вас принимали за свою 

Fraufluger.ru 49 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Посещать разные страны само по себе очень увлекательное занятие, но признайтесь, что путешествуя, нам всегда хочется слиться с местными жителями, а не быть похожими на многочисленных туристов. Каждая страна, в силу своих национальных особенностей и истории, обладает собственным стилем, знание которого поможет вам сойти за свою в любой стране. Как одеваться правильно, чтобы в других странах вас принимали за своюФранция Несомненно,
Париж является столицей мировой моды, но это вовсе не значит, что приезжая туда,
вы должны одеваться как модель с показов
haute
couture. Элегантность, шик и сдержанность — вот триединство,
на котором держится стиль французских женщин. Основываясь на этом, вы сможете
сойти за свою на улицах Парижа.
В своих образах, повседневных или более официальных, парижанки следуют модным
заповедям Коко Шанель, что и позволяет им выглядеть стильно круглый год. Основы
их гардероба — черные брюки, джинсы
skinny,
тельняшки и маленькие черные платья. В качестве обуви истинные модницы с Елисейских
полей всегда предпочтут балетки каблукам, а из аксессуаров береты и культовые сумки
Chanel
и  Hermes, которые,
возможно, достались им в наследство от бабушек.
Англия Словом «комфорт» можно легко описать повседневный стиль
англичанок. Выглядит это так, будто проснувшись утром, современная жительница Лондона,
надела первое, что попалось ей под руку, и отправилась по своим делам. Англичанки
редко стремятся выглядеть нарядно, но создать свой неповторимый стиль, ассоциируемый
с Великобританией, у них получается ежедневно.
Что потребуется для воссоздания этого стиля? Во-первых, смело примеряйте
многослойные образы. Англичанки смешивают куртки, свитера, рубашки и  шарфы, отвечая всем законом эклектики, и заодно подготавливая себя к непогоде. Осадки
ведь частые гости на туманном Альбионе. Япония Приступая к вопросу о японском стиле, стоит отбросить
подальше стереотипы об огромных платформах, цветных волосах, разукрашенных медицинских
масках и платьях, целиком состоящих из оборок. Всё это — элементы городских
субкультур, которые, не спорим, присутствуют в Японии, но не дают полного
представления о японской моде. Устав от косплея и буйства красок в квартале
Харадзюку, японки обратили свое внимание на западный нормкор, спортивную и  удобную одежду. Жители этой страны признают европейскую моду, но умело вносят в  неё «коррективы» — добавляют необычные аксессуары, элементы школьной формы и  национальных костюмов. Финляндия Финский стиль — ода многослойности, ярким цветам и винтажу.
Финки с удовольствием посещают все известные блошиные рынки в поисках новых
вещей, которые в последствии сочетают в своих повседневных образах с нарядами
от финских дизайнеров. Финская мода, вообще, крайне патриотична. В Финляндии
мало крупных сетевых магазинов известных по всему миру, они отдают предпочтение
отечественным брендам — Marimekko, Artek и IVANA Helsinki. Читайте также:
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