Как подготовиться к выпускному?

Сделать макияж, записаться на укладку, выбрать платье — и не забыть повеселиться на бьюти-вечеринке перед важным событием!

Cюрприз выпускницам устраивает бренд Maybelline.

Перед одним из самых важных событий в жизни каждая девушка сможет сделать бесплатный макияж у профессиональных визажистов (наш вариант — здесь), сделать отличные фотографии, выиграть в конкурсах, проникнуться атмосферой Нью-Йорка и приобрести средства бренда для выпускного макияжа (чтобы узнать, какие вам нужны читайте нашу инструкцию). Не пропустите! Где: Санкт-Петербург, пространство Цифербург, Голицын Лофт (Набережная реки Фонтанки, 20). Когда: 23 июня с 11.00 до 21.00