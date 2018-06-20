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Как подготовиться к выпускному?
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Как подготовиться к выпускному? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Сделать макияж, записаться на укладку, выбрать платье — и не забыть повеселиться на бьюти-вечеринке перед важным событием!
Cюрприз выпускницам устраивает бренд Maybelline.
Перед одним из самых важных событий в жизни каждая девушка сможет сделать бесплатный макияж у профессиональных визажистов (наш вариант — здесь), сделать отличные фотографии, выиграть в конкурсах, проникнуться атмосферой Нью-Йорка и приобрести средства бренда для выпускного макияжа (чтобы узнать, какие вам нужны читайте нашу инструкцию). Не пропустите! Где: Санкт-Петербург, пространство Цифербург, Голицын Лофт (Набережная реки Фонтанки, 20). Когда: 23 июня с 11.00 до 21.00
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