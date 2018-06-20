Сексуальная Вера Брежнева на сеновале вскружила головы поклонникам

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Instagram серию архивных фотографий со съемок клипа «Хороший день», которые состоялись в 2013 году, пишет Утро.ру . На снимках ослепительная блондинка позирует в белом платье с корсетом и огромной соломенной шляпе. Фотоссесия вышла очень эффектной: певица напоминает актрису старого кино. Многие даже сравнили ее в комментариях с Брижит Бардо, другим почудился тургеневский образ.

— Скромно, но сексуально! — вынес вердикт комментатор.

— Где же твой ковбой, красавица? — вопрошает другой.

— Как же повезло Косте Меладзе! — пишет третий.

Надо отдать должное — певица действительно выглядит великолепно в этом ретро-образе, который подчеркивает ее аристократичную красоту. К слову, многие поклонники часто хвалят Брежневу за то, что не пошла на поводу у моды и не стала менять внешность с помощью пластических операций или увеличивать губы инъекциями. Это красавице совсем не нужно, уверены они.

Фотография собрала уже почти 120 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев.

Ранее Пятый канал рассказывал, о том, как Вера Брежнева опубликовала фото с полуголой дочерью.