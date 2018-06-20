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Ткань не выдержала: на груди Кардашьян разошлось платье
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Ткань не выдержала: на груди Кардашьян разошлось платье 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
На съемках звезда то и дело пыталась прикрыть грудь.
Ким Кардашьян, которую, пожалуй, весь мир привык видеть полуобнаженной, иногда — по очень важным случаям — все-таки прикрывает свое безусловно шикарное тело нормальной одеждой, а не прозрачными целлофановыми нарядами. Например, для официального визита к Дональду Трампу в Белый дом Ким едва ли не впервые в жизни оделась как можно более прилично: черный брючный костюм оверсайз и закрытый топ. Модель было просто не узнать.
Теперь же поводом для того, чтобы наконец-то переодеться из мини-велосипедок и топов-ленточек во что-то другое, стали съемки для Business of Fashion — ресурса для предпринимателей в мире моды. В них Ким принимала участие вместе с Крис Дженнер. И постаралась выбрать по такому случаю максимально деловой наряд: белое платье с длинным рукавом и отложным воротничком. Правда, у платья был один недостаток: вырез оказался глубоковат. А на формах звезды он и вовсе разошелся.
На бэкстейджах видно, как Кардашьян то и дело пытается немного прикрыть свой выдающийся бюст. Но получается это у нее, прямо скажем, не очень. Что ж, тем привлекательнее будет результат этих съемок.
Напомним, до этого последним модным промахом было абсолютно прозрачное платье, в котором она без лишней скромности решила выйти на улицу. Бюстгальтер она при этом сочла абсолютно лишней деталью гардероба.
Вопреки обыкновению поклонники не оценили столь откровенный образ звезды реалити. Подписчики сравнили это платье с пищевой пленкой. А большинство сошлись на том, что выглядит такая одежда очень дешево. В общем, решили они, лучше Ким не одеваться вообще: ее полностью «обнаженные» снимки смотрятся куда более соблазнительно.
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