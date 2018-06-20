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Голландские натюрморты с секретом в новой кампании Raf Simons
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Голландские натюрморты с секретом в новой кампании Raf Simons 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Вышла кампания мужской коллекции осень-зима 2018 Raf Simons. Для нее фотограф Вилли Вандерперре снял не только портреты моделей в вещах из коллекции, но и затейливые букеты из цветов, трав и фруктов — как у фламандских живописцев XVII века. Они отсылают не только к оформлению показа осенне-зимней коллекции, но и к ее главному референсу. Раф Симонс вдохновлялся фильмом «Я Кристина», в котором тема наркотиков играет отнюдь не последнюю роль — и в натюрморты, вместо жуков и улиток, встроены атрибуты употребления разных веществ. Хотя жуки тоже есть.
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