Ещё
Новая коллекция Raf Simons: сумки-постеры и свитеры с тремя рукавами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая коллекция Raf Simons: сумки-постеры и свитеры с тремя рукавами 

Собака 17 минут назад
Фото: Собака
Вчера у Raf Simons состоялось сразу два больших события: он выпустил рекламную кампанию на осенне-зимний сезон (с отсылками к фильму «Я Кристина» и фламандским натюрмортам) и показал весенне-летнюю коллекцию в Париже. Точнее на складе в его пригороде: агентство Bureau Betak, которое занималось сет-дизайном шоу, превратило андеграундную локацию в самое модное место Европы — благодаря серебряным манекенам, сидящим, стоящим и подвешенным к потолку.
В самой коллекции Раф обратился к эре нью-вейва (и снова привет, 80-е!) и искусству колор-блокинга. «Я думал об Иве Сен-Лоране, когда он создавал фантастические цветовые комбинации, — рассказывал дизайнер. — И еще здесь есть отсылки к панку: образу подростков, которые слоняются по улицам с пивом и при этом выглядят как Пако Рабан». Отсюда безразмерные пальто, блестящие свитеры, футболки с фотопринтами, шелковые платки и авоськи с жестяными банками. Но больше всего мы ждем в продаже рюкзаки-постеры и удобнейшие гриндерсы без шнуровки. Фото: vogue.com
Собака: последние новости
TOUS объявил скидки на кольца, браслеты и кулоны с медведями Показ новой коллекции Dolce & Gabbana: Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и бабушки-хайпбисты 30 отличных костюмов на каждый день, в офис или на вечеринку
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вечно: папа помоги»9
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать59
Женские недостатки, от которых мужчины без ума7
Кидман призналась, что ее стыдятся дети
Барановскую обвинили в увлечении инъекциями12
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
06:16
Сколько стоит золотой попкорн для миллионеров
Еда
00:21
Барановскую обвинили в увлечении инъекциями
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение