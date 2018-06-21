Новая коллекция Raf Simons: сумки-постеры и свитеры с тремя рукавами

Вчера у Raf Simons состоялось сразу два больших события: он выпустил рекламную кампанию на осенне-зимний сезон (с отсылками к фильму «Я Кристина» и фламандским натюрмортам) и показал весенне-летнюю коллекцию в Париже. Точнее на складе в его пригороде: агентство Bureau Betak, которое занималось сет-дизайном шоу, превратило андеграундную локацию в самое модное место Европы — благодаря серебряным манекенам, сидящим, стоящим и подвешенным к потолку.

В самой коллекции Раф обратился к эре нью-вейва (и снова привет, 80-е!) и искусству колор-блокинга. «Я думал об Иве Сен-Лоране, когда он создавал фантастические цветовые комбинации, — рассказывал дизайнер. — И еще здесь есть отсылки к панку: образу подростков, которые слоняются по улицам с пивом и при этом выглядят как Пако Рабан». Отсюда безразмерные пальто, блестящие свитеры, футболки с фотопринтами, шелковые платки и авоськи с жестяными банками. Но больше всего мы ждем в продаже рюкзаки-постеры и удобнейшие гриндерсы без шнуровки. Фото: vogue.com