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Новый кампейн Raf Simons: фламандские натюрморты и фильм «Я Кристина»
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Новый кампейн Raf Simons: фламандские натюрморты и фильм «Я Кристина» 

Собака 38 минут назад
Фото: Собака
Лучший дизайнер женской одежды по версии совета CFDA Раф Симонс показал кампейн коллекции именного бренда. На коллажах объединились пышные цветочные композиции, очищенные фрукты, пластиковые пакеты, долларовые купюры и самокрутки, а также одежда с отсылками к фильму 1981 года «Я Кристина». Сюжет о берлинской девочке с героиновой зависимостью также лег в мудборд осенне-зимнего показа Raf Simons, где модели в буквальном смысле слова ходили по накрытому столу. Фотографом выступил Вилли Вандерперре, а стилистом — Оливье Риццо. Он стилизует большинство проектов под руководством Рафа Симонса, начиная с работы дизайнера в доме Christian Dior.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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