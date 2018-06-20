Виктория Бекхэм в Нью-Йорке: собрали все выходы дизайнера

На днях Виктория Бекхэм (44) прилетела в Нью-Йорк, а это значит: каждый день — новый выход.

За три дня дизайнер сменила несколько нарядов: широкие брюки и светлый тренч в аэропорт, платье в пастельных тонах своего дизайна на прогулку и нежно-розовое платье Victoria Beckham на саммит Forbes

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Но на этот раз образ Вики получился уж очень простым. Папарацци подловили Бекхэм перед бизнес-встречей. На звезде были джинсы клеш, камуфляжная футболка и незаменимые темные очки.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/viktoriya-bekhem-v-nyu-jorke-sobrali-vse-vyhody-dizajnera/