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Омские выпускницы отказываются шить платья в ателье
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Омские выпускницы отказываются шить платья в ателье 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
По словам стилиста, омские школьницы предпочитают сегодня покупать обычные платья для выпускного вечера в шоу-румах, а молодые люди перешли на приталенные костюмы. Известный омский стилист Надежда Шульга о современных тенденциях при выборе наряда для выпускного вечера. Она рассказала, что в разные годы темой праздничного образа становились «киношные» темы, и омские школьники выбирали образы из фильмов «Стиляги» и «Великий Гэтсби». В этом сезоне, по словам Шульги, темой выпускного станет фэнтези.
— В образе должно быть много пастельных оттенков, присутствовать нежность и воздушность. Будет много сложных платьев: многослойность, интересные материалы, которые накладываются друг на друга. Это сетка, много кружева. Ощущение сказочности, — говорит Надежда Шульга. — Нежность будет прослеживаться и в прическе. От жестких укладок уходим к легким кудрям, небрежности.
Сейчас, по словам стилиста, выпускницы не идут на индивидуальный пошив платья в ателье, а предпочитают покупать одежду в магазинах сегмента масс-маркет или заказывать в интернете.
Что касается выпускников, то у них также поменялась форма мужских костюмов. И если раньше была мода на свободный крой, то сейчас молодые люди предпочитают, чтобы все было заужено. Цветовая гамма при этом стала мягче — это пастель, нежный голубой и бежевый цвета.
— Сейчас все приталено и даже ультраприталено, думаю, это культ здорового тела. Что касается обуви, то если раньше были жесткие ботинки, оксфорды на шнуровке, сейчас это замшевые и кожаные лоферы на голую ногу, — отмечает Надежда Шульга. — Есть тренд на юмор в одежде — можно похулиганить. Например, галстуки с пальмами или попугаями. Черных костюмов и фраков становится меньше, а бабочки уступают место галстукам.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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