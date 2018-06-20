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Флешмоб «Заказала VS прислали»: почему не стоит заказывать платье для выпускного в онлайн-магазинах
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Флешмоб «Заказала VS прислали»: почему не стоит заказывать платье для выпускного в онлайн-магазинах 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
1  На фото модели явно платье из более плотной матовой ткани, а то и вовсе фотошоп…
Совет beauty-отдела: платья сложного кроя, которые хорошо должны держать форму, лучше не заказывать вовсе. Вы либо получите вот такую «тряпочку», либо в посылке ткань помнется так, что ее невозможно будет отгладить.
2  Кажется, девушка хотела купить платье на свадьбу. Надеемся, у нее все хорошо и есть запасной вариант.
Совет beauty-отдела: как правило, даже на самых дешевых сайтах свадебные платья стоят на порядок дороже просто вечерних. Поэтому не портите торжество таким безобразным нарядом, а лучше отправляйтесь в офлайн-магазин.
3  Может быть, к этому платья прилагалась еще каркасная юбка, но продавец был не в курсе?
Совет beauty-отдела: если вы все же решили освоить мир онлайн-шопинга, не поленитесь выяснить у продавца, продаются ли все детали платья (корсеты, шнуровки, пояса, поддевочные юбки, каркасы) вместе, либо их нужно покупать отдельно.
4  Еще одно чудесное перевоплощение. А куда же делась бархатная ткань?
Совет beauty-отдела: возьмите себе за правило просить у продавца фотографии вещи, которую вы хотите купить в режиме реально времени. Так у вас будет больше шансов оценить, соответствует ли платье тому, что изображено в каталоге.
5  Здесь причина несоответствия фотографии в каталоге и реальности несколько иная: покупательнице платье просто не идет.
Совет beauty-отдела: если вы не уверены в том, как сядет платье, у вас никогда не было подобного фасона или расцветки и вы не примеряли в магазине ничего подобного, от онлайн-покупки лучше воздержаться. Потому что только примерив вещь, можно понять, подойдет она вам или категорически нет.
6  С новомодными трендами нужно быть осторожнее не только в интернет-магазинах.
Совет beauty-отдела: платья, создающие эффект россыпи камней по телу, одно время просто наводнили подиумы. И рынок подделок не заставил себя долго ждать. Если вы хотите получить качественное оригинальное платье, не заказывайте нашумевшие тренды, которые точно будут подделкой.
7  Это платье сшито явно, как говорится, «по мотивам».
Совет beauty-отдела: внимательно рассматривайте фотографию, если вы заметили следы фотошопа (а здесь явно они есть — ткань не может так отблескивать), то лучше откажитесь от покупки. Заранее понятно, что пришлют вам вовсе не то, чего вы ожидали.
8  Платье вроде похоже, но такое чувство, что его несколько раз хорошенько постирали.
Совет beauty-отдела: фотография в каталоге и экран монитора не передают нюансы цвета, к тому же в любом графическом редакторе не составит труда «подтянуть» яркость и контраст. Чтобы не сокрушаться, что заказывали вы платье оттенка экрю, а пришло просто бежевое, выбирайте для онлайн-шопинга более однозначные цвета: красный, черный, белый.
9  И снова мимо! На этот раз што-то пошло не так с размерами.
Совет beauty-отдела: юбка слишком узкая, лиф слишком свободный, оборки начинаются не от колена, а от бедра… Не поленитесь выяснить все параметры платья, попросив продавца измерить его. Помните также о том, что не нужно ориентироваться на привычные нам размеры S, M, L, XL, потому что в других странах, особенно в Азии они не совпадают в европейской линейкой размеров.
10  С таким же успехом можно было пустить на платье атласные шторы.
Совет beauty-отдела: наконец, вооружитесь самым действенным советом на просторах интернет-шопинга — читайте отзывы. Возможно до вас кто-то уже заказывал это платье и успел написать, что покупать его не нужно. Ну а если отзывов нет, то не советуем вам быть первопроходцем.
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