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Цена на полиэтиленовые пакеты упала в пять раз
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Цена на полиэтиленовые пакеты упала в пять раз 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В ассортименте корейской марки We11Done появился новый полиэтиленовый аксессуар, сообщает Hypebae.
Объемная сумка-пакет с двумя ручками изготовлена из прозрачного пластика и украшена черным логотипом We11Done. Издание предлагает этот аксессуар в качестве альтернативы пакету французского модного дома Celine. Его цена — 187 долларов — в пять раз ниже, чем у Celine.
Celine выпустил в продажу полиэтиленовые пакеты в январе 2018 года. Стоимость одного пакета составляет 985 долларов. Он также выполнен из прозрачного пластика с черными надписями Celine Paris и «Внимание: во избежание опасности в виде удушья держите эту сумку подальше от младенцев и детей». Впервые компания показала пакет на Неделе моды в Париже. Он вошел в коллекцию весна-лето 2018.
В декабре 2017 года французский модный дом Balenciaga выпустил в продажу кожаные пакеты-майки для похода в супермаркет. Стоимость сумки составляет 1000 долларов. Она сделана из телячьей кожи и продается в разных формах, размерах и цветах.
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