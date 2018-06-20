Цена на полиэтиленовые пакеты упала в пять раз

В ассортименте корейской марки We11Done появился новый полиэтиленовый аксессуар, сообщает Hypebae.

Объемная сумка-пакет с двумя ручками изготовлена из прозрачного пластика и украшена черным логотипом We11Done. Издание предлагает этот аксессуар в качестве альтернативы пакету французского модного дома Celine. Его цена — 187 долларов — в пять раз ниже, чем у Celine.

Celine выпустил в продажу полиэтиленовые пакеты в январе 2018 года. Стоимость одного пакета составляет 985 долларов. Он также выполнен из прозрачного пластика с черными надписями Celine Paris и «Внимание: во избежание опасности в виде удушья держите эту сумку подальше от младенцев и детей». Впервые компания показала пакет на Неделе моды в Париже. Он вошел в коллекцию весна-лето 2018.

В декабре 2017 года французский модный дом Balenciaga выпустил в продажу кожаные пакеты-майки для похода в супермаркет. Стоимость сумки составляет 1000 долларов. Она сделана из телячьей кожи и продается в разных формах, размерах и цветах.