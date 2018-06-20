Перешла границу: Ким Кардашьян в расстегнутой рубашке на голое тело

Одна из самых спорных икон стиля нашего времени стала приглашенной гостьей модного саммита в Лос-Анджелесе, где приняла участие в паблик-ток. Несмотря на достаточно официальный статус мероприятия, Ким выбрала для появления на публике совсем не деловой образ.

37-летняя знаменитость предстала перед гостями вечера и фотографами в белоснежном total look французского бренда Jacquemus. Юбку в пол и провокационную блузу с вызывающим декольте, под которой не было нижнего белья, Ким дополнила золотыми босоножками бренда Yeezy, принадлежащего ее мужу, и аксессуарами в тон.