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Перешла границу: Ким Кардашьян в расстегнутой рубашке на голое тело
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Перешла границу: Ким Кардашьян в расстегнутой рубашке на голое тело 

Grazia 53 минуты назад
Фото: Grazia
Одна из самых спорных икон стиля нашего времени стала приглашенной гостьей модного саммита в Лос-Анджелесе, где приняла участие в паблик-ток. Несмотря на достаточно официальный статус мероприятия, Ким выбрала для появления на публике совсем не деловой образ.
37-летняя знаменитость предстала перед гостями вечера и фотографами в белоснежном total look французского бренда Jacquemus. Юбку в пол и провокационную блузу с вызывающим декольте, под которой не было нижнего белья, Ким дополнила золотыми босоножками бренда Yeezy, принадлежащего ее мужу, и аксессуарами в тон.
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Женский форум
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