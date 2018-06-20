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Dior выпустили капсульную коллекцию
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Dior выпустили капсульную коллекцию 

Fancy Journal 54 минуты назад
Фото: Fancy Journal
На днях на греческом острове Миконос на территории престижного Nammos Village открылся временный pop-up бутик Dior. Магазин, распахнувший свои двери 15 июня, проработает на здесь, на берегу Эгейского моря, до 15 октября. Это событие французский модный Дом отметил выходом новой капсульной коллекции, посвященной острову.
В капсулу, доступную к покупке только в Греции, вошли сумки-шопперы, пляжные полотенца, клатчи, клоги, балетки с острыми мысками, сандалии, плетеные браслеты и пластиковые козырьки. Отличительная черта лимитированной линии — особый узор, на создание которого Марию Грацию Кьюри, креативного директора Dior, вдохновила архитектура и историческое наследие Миконоса.
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Женский форум
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