Dior выпустили капсульную коллекцию

На днях на греческом острове Миконос на территории престижного Nammos Village открылся временный pop-up бутик Dior. Магазин, распахнувший свои двери 15 июня, проработает на здесь, на берегу Эгейского моря, до 15 октября. Это событие французский модный Дом отметил выходом новой капсульной коллекции, посвященной острову.

В капсулу, доступную к покупке только в Греции, вошли сумки-шопперы, пляжные полотенца, клатчи, клоги, балетки с острыми мысками, сандалии, плетеные браслеты и пластиковые козырьки. Отличительная черта лимитированной линии — особый узор, на создание которого Марию Грацию Кьюри, креативного директора Dior, вдохновила архитектура и историческое наследие Миконоса.