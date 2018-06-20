Смело! Виктория Бекхэм не смогла скрыть твердые соски под «мятым» платьем

Для встречи Виктория выбрала синие туфли на высоких шпильках и розовое летнее платье из своей новой коллекции, настолько тонкое, что «мятая» розовая ткань не смогла скрыть проступающие под ней соски Бекхэм — это особенно хорошо видно на фотографиях, сделанных журналистами на улице.

Однако при желании пикантную подробность можно разглядеть и на фото, опубликованных самой Викторией.

А ты носишь летом настолько откровенные наряды?

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Фото:Instagram, East News / TBSK