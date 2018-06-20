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Смело! Виктория Бекхэм не смогла скрыть твердые соски под «мятым» платьем
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Смело! Виктория Бекхэм не смогла скрыть твердые соски под «мятым» платьем 

WMJ.ru 46 минут назад
Фото: WMJ.ru
44-летняя Виктория Бекхэм прилетела в Нью-Йорк на встречу с главой Forbes Woman Мойрой Форбс.
Для встречи Виктория выбрала синие туфли на высоких шпильках и розовое летнее платье из своей новой коллекции, настолько тонкое, что «мятая» розовая ткань не смогла скрыть проступающие под ней соски Бекхэм — это особенно хорошо видно на фотографиях, сделанных журналистами на улице.
Однако при желании пикантную подробность можно разглядеть и на фото, опубликованных самой Викторией.
А ты носишь летом настолько откровенные наряды?
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Фото:Instagram, East News / TBSK
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