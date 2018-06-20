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Виктория Бекхэм сверкнула грудью посреди улицы
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Виктория Бекхэм сверкнула грудью посреди улицы 

WDay.ru 45 минут назад
Фото: WDay.ru
Супругу футболиста подвело прозрачное платье.
Для выступления на саммите женской версии Forbes, Виктория выбрала совершенно не свойственный ее стилю наряд. Мы привыкли видеть ее в черном или белом цвете и, как правило, в одежде весьма строгого кроя, как вдруг миссис Бекхэм захотелось продемонстрировать, что она может быть не только холодной и сдержанной, но и женственной и сексуальной.
Виктория надела нежное розовое платье из тончайшей ткани. Поклонники от увиденного пришли в восторг. Никто и подумать не мог, что Вики так к лицу будет розовый. Вот только фактура ткани сыграла со звездой злую шутку. Хоть миссис Бекхэм и надела белье, платье показало все что скрыто. По улицам Нью-Йорка знаменитость прошлась, сверкая грудью.
Жена одного из самых известных футболистов, бывшая солистка культовой группы Spice Girls и просто красивая женщина прогуливается по городу в полупрозрачном платье, да это просто подарок судьбы, для всех мужчин! С Виктории не сводили глаз. Девушки выбор звезды тоже оценили и засыпали ее комплиментами в социальных сетях.
Теперь все гадают, знала ли Бекхэм, что ткань так подчеркнет ее грудь? Можно предположить, что Виктория, которая сама является дизайнером собственного бренда, ничего не подозревала о скрытых свойствах платья и совершенно случайно продемонстрировала свои формы публике. Однако подписчики мало верят в эту версию и склоняются к тому, что многодетной маме просто захотелось получить внимания по-женски, и напомнить, что она в свои 44 года все та же горячая перчинка, которая может легко свести с ума любого мужчину.
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