Как отличить настоящую сувенирную продукцию FIFA от подделки

Чемпионат мира по футболу — праздник не только для спортивных фанатов, но и для предприимчивых владельцев сувенирных магазинов.

Традиционные матрешки и шапки-ушанки временно уступили свое место продукции с логотипом FIFA и главным символом чемпионата мира по футболу — волком Забивакой. Повышенный спрос на футбольную атрибутику ожидаемо вызвал и появление подделок.

По словам продавцов официальных сувенирных магазинов, контрафакт от продукции, выпущенной с согласия FIFA, можно отличить по нескольким признакам. Главным критерием считается наличие брендированной этикетки с голографическим знаком, подтверждающим лицензионный товар. Но и в этом случае не стоит доверять продавцу на сто процентов. Необходимо обратить внимание на качество материала, из которого изготовлен сувенир.

Однако главный критерий — стоимость товара. Слишком низкая его цена — это гарантия того, что перед вами подделка.

Контрафактную продукцию обычно распространяют в переходах и на вокзалах. Цены на популярные у туристов футболки, кепки и игрушки у таких продавцов в несколько раз ниже, чем в сувенирных магазинах и у официальных дистрибьюторов. Если футболка стоит 500 рублей — значит, не настоящая.

Так как в период чемпионата контроль за распространением контрафакта повышенный, точки его распространения располагаются не в центре столицы, а ближе к спальным районам.

Официальный магазин чемпионата мира находится в здании Центрального детского магазина на Лубянке. Огромное количество лавок с продукцией FIFA также расположено на улице Никольская и рядом с фан-зоной на Воробьевых горах. Но самая большая концентрация сувенирных магазинов — на Старом Арбате. Ценники здесь очень разнятся: футболка с любимцем туристов, Забивакой, в одном месте может стоить 1000 рублей, а в другом — до 2500.

КСТАТИ

Изображение талисмана ЧМ-2018 всегда увеличивает цену товара в несколько раз. Плюшевый Забивака — один из самых дорогих сувенирных атрибутов ЧМ-2018. Цены на такие игрушки доходят до 7000 рублей. Также большим спросом пользуются кружки, матрешки, шапки и рюкзаки.