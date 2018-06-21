В Москве открылись новые официальные магазины чемпионата мира—2018

В первые дни Чемпионата мира по футболу FIFA™ в Москве открылось 13 официальных магазинов, в которых представлена лицензионная продукция с символикой турнира.

Торговые точки расположились на территории арт-кластера « Красный Октябрь » и в Торгово-гостиничном комплексе «Киевский» в центре столицы, а также в гипермаркетах «Твой Дом» Новая Рига, «Твой Дом» Крокус Сити и «Твой Дом» Каширка. Кроме того с 14 июня по 15 июля на городских ярмарках на Тверской площади и на Новом Арбате будут работать павильоны с официальной сувенирной продукцией.

На память о главном спортивном событии этого лета болельщикам предлагается широкая ассортиментная линейка лицензионной продукции с символикой турнира. В магазинах представлена одежда, сувенирная продукция, спортивные товары, мобильные аксессуары, плюшевые игрушки, канцелярские принадлежности, а также официальный мяч турнира, получивший название Telstar 18.