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В Москве открылись новые официальные магазины чемпионата мира—2018
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В Москве открылись новые официальные магазины чемпионата мира—2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В первые дни Чемпионата мира по футболу FIFA™ в Москве открылось 13 официальных магазинов, в которых представлена лицензионная продукция с символикой турнира.
Торговые точки расположились на территории арт-кластера «Красный Октябрь» и в Торгово-гостиничном комплексе «Киевский» в центре столицы, а также в гипермаркетах «Твой Дом» Новая Рига, «Твой Дом» Крокус Сити и «Твой Дом» Каширка. Кроме того с 14 июня по 15 июля на городских ярмарках на Тверской площади и на Новом Арбате будут работать павильоны с официальной сувенирной продукцией.
На память о главном спортивном событии этого лета болельщикам предлагается широкая ассортиментная линейка лицензионной продукции с символикой турнира. В магазинах представлена одежда, сувенирная продукция, спортивные товары, мобильные аксессуары, плюшевые игрушки, канцелярские принадлежности, а также официальный мяч турнира, получивший название Telstar 18.
Стоит особо отметить расположение официального магазина Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в ТГК «Киевский», находящегося в центре города и в шаговой доступности от одного из главных транспортных узлов Москва ― Киевский вокзал, который также связывает столицу с аэропортом Внуково. Это позволит болельщикам как из Москвы, так и из других городов заранее «экипироваться» к предстоящим матчам, а также приобрести сувениры с символикой мирового турнира перед отъездом из столицы. А расположение магазинов в гипермаркетах «Твой дом» на Новой Риге, в Красногорске и на Каширском шоссе предоставит удобный доступ к лицензионной продукции с символикой турнира жителям из разных районов Москвы и Московской области.
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