Какое платье поможет выглядеть стройнее: выбираем по типу фигуры

Платья для типа фигуры Яблоко

Платье А-силуэта на «яблоке»: 1. Платье Valentino, цена: от 159 000 руб. ; 2. Платье Dries Van Noten, цена: от 68 850 руб. Цель: наметить талию, вытянуть фигуру, скрыть лишние складки на животе (если они есть), подчеркнуть стройность ног, красивые руки и зону декольте. Что можно: при выраженном животике стилисты рекомендуют платья с завышенной линией талии — модели в греческом стиле или ампир. При невысоком росте подойдут воздушные сарафаны прямого кроя и А-силуэта выше колена, а также платья-рубашки. Их можно носить как с поясом, так и без. Если хочется визуально добиться узкой талии, можно примерить платье-футляр до середины колена с баской и коротким рукавом. Приветствуются любые вертикальные линии, узоры и отделка. Что нельзя: блестящие ткани, золотые оттенки, крупные принты, платья с длинным рукавом (на фоне массивного туловища руки будут выглядеть слишком тонкими). Если это ваш тип фигуры, смело выбирайте летящее платье А-силуэта или платье с завышенной талией от бутика эксклюзивных дизайнерских нарядов Michal Negrin. Романтические платья с цветочным принтом украшены кристаллами Swarovski, которые придают нарядам уникальность и изящество.

Платье «Алексис», Michal Negrin,

цена: от 69 950 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Платье «Брайс», Michal Negrin,

цена: от 28 750 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Платья для типа фигуры Груша

Платье с открытыми плечами на «груше»: 1. Платье Oscar de la Renta, цена: от 175 500 руб. ; 2. Платье Emilio Pucci, цена: от 217 000 руб. Цель: уравновесить тяжелые бедра, сместить акцент на грудь и тонкую талию. Что можно: все приталенные фасоны, которые плавно расширяются книзу от середины бедра. Подойдут платья с открытой спиной и глубоким V-образным декольте — это сделает силуэт утонченным. Модели с рукавами-фонариками, рукавами-крылышками, открытыми плечами, воланами добавят объемов груди и верхней части тела в целом. Хорошо, если удастся найти платье, в котором верх будет светлым, а низ темным. Во всех случаях длина зависит от полноты ног, но безошибочной будет длина ниже колена. Что нельзя: платья прямого кроя сделают вас массивной. Модели на тонких бретелях также усилят диспропорции фигуры. Все сужающиеся книзу фасоны — не самый лучший вариант, так что с осторожностью стоит выбирать платья-футляры. Вам подойдут платья прямого, слегка приталенного силуэта с рукавами-фонариками и длиной ниже колена от Маши Горячевой. Объемные рукава уравновесят силуэт и сделают вашу фигуру гармоничной. Вы можете заказать элегантные платья доставкой почтой или курьером.

Платье «Александра» серое, цена: от 22 100 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 Платье «Александра» черное, цена: от 21 600 руб.,

заказать: +7 (917) 105-04-06 Платья для типа фигуры Песочные часы

Приталенное платье на «песочных часах»: 1. Платье Ralp Lauren, цена: от 148 000 руб. ; 2. Платье Alexander McQueen, цена: от 184 500 руб. Цель: сохранить идеальные пропорции фигуры, подчеркнуть женственные формы. Что можно: все приталенное и облегающее, струящееся и воздушное: строгих ограничений нет, если вы не страдаете от избыточного веса. Если же он есть, то предпочтение стоит отдать моделям с завышенной талией, с запахом, V-образным вырезом. Свободным платьям прямого кроя, которые лучше носить с поясом. Что нельзя: очень крупный декор в виде воланов, рюшей, бантов только сверху или только снизу нарушит пропорции фигуры. При лишнем весе все-таки стоит избегать обтягивающих фасонов вроде «рыбьего хвоста». Прекрасно подойдут фигуре типа «песочные часы» облегающие платья от магазина Sportalm. Утонченные и элегантные модели подчеркнут тонкую талию и сделают фигуру более соблазнительной. Одежда Sportalm подчеркивает чувственную, яркую натуру.

Платье облегающее «Райс», цена: от 32 400 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Платье облегающее «Мариэла», цена: от 16 200 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Платья для типа фигуры Перевернутый треугольник

Платье на одно плечо на «перевернутом треугольнике»: 1. Платье Givenchy, цена: от 233 500 руб. ; 2. Платье Off-White, цена: от 88 450 руб. Цель: уравновесить широкие плечи, визуально сузить их, привлечь внимание к длинным, стройным ногам. Что можно: модели с юбкой солнце или полусолнце, фасон бэби-долл, платье-баллон и платье А-силуэта с округлым вырезом. Отлично смотрятся модели асимметричного кроя и платья на одно плечо, ведь они вытягивают торс. Длина может быть любой. Что нельзя: платье с высокой талией, так как оно укорачивает торс и выделяет и без того широкие плечи. Сарафаны с очень узкими или широкими бретелями дают тот же эффект. Если между плечами и узкими бедрами слишком большой контраст, стоит избегать платьев-футляров и V-образных вырезов. Платья для типа фигуры Прямоугольник

Платье с запахом на «прямоугольнике»: 1. Платье Ralph Lauren, цена: от 374 500 руб. ; 2. Платье Loro Piana, цена: от 151 000 руб. Цель: придать формам женственность, наметить талию, акцентировать бедра и грудь, выигрышно подать изящность фигуры. Что можно: платья с запахом, модели с заниженной линией талии, тонкими бретелями, баской и богатым декором в районе груди и бедер. Приветствуются рельефные ткани вроде плиссе и гофре, многослойные рюши и кружевные кокетки, отделочные строчки, которые имитируют плавные изгибы тела, вышивка и оборки на подоле. Что нельзя: не подойдут платья прямого кроя и рубашечного типа, если носить их без пояса, а также все модели с квадратным вырезом. Чтобы сделать фигуру более соблазнительной, женственной и изящной, стоит выбрать платья с запахом от магазина Ianis Chamalidy. Они подчеркнут соблазнительные изгибы фигуры за счет контрастной линии отделки, а широкий пояс обозначит линию талии. Создатель коллекции и бренда Янис Чамалиди неоднократно получал звание дизайнера года, а его марка выставлялась в салонах Москвы, Парижа, Милана и Токио.

Платье с запахом Ianis Chamalidy​, цена: от 39 500 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Платье с запахом Ianis Chamalidy​, цена: от 38 000 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Еще больше модных образов с платьями:

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