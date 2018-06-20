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Предмет роскоши: шелковое платье
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Предмет роскоши: шелковое платье 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Платье из натурального шелка — один из тех предметов гардероба, который хочется иметь практически каждой женщине, даже если надевать его вы будете по очень редким случаям. Ведь настоящий шелк не только прекрасен на вид, но и невероятно приятен на ощупь.
Как отличить натуральный шелк от искусственного?
Это весьма принципиальный вопрос, поскольку, независимо от того, покупаете ли вы ткань для самостоятельного пошива или же выбираете в магазине уже готовое изделие, вы должны на 100% убедиться, что перед вам натуральный материал.
Существует несколько способов, которые помогут вам без ошибки разрешить свои сомнения! Подробнее об этих техниках можно почитать в нашем специальном материале:
Шелковое платье: какой фасон выбрать?
Шелковое платье-комбинация — вневременная классика, которая смотрится всегда выигрышно за счет гладкости и переливчатости ткани. Да, далеко не все любят бельевой стиль, но вы легко можете дополнить такое платье изящным жакетом, что позволит избежать излишних ассоциаций с настоящей комбинацией.
Поскольку в наши дни контрасты и сочетания несочетаемого только приветствуются, не стоит думать, что шелковое платье сгодится лишь для выхода в свет. Кожаная куртка и кроссовки станут отличным дополнением для короткого шелкового платья!
Прекрасно смотрятся длинные шелковые платье с запахом или с разрезом, ведь эти детали позволяют шелку «играть», раскрываясь во всей своей красоте.
Еще один немаловажный вопрос: принтованный шелк или однотонный? Все мы знаем, какими прекрасными бывают шелковые принты, поэтому отказать себе в удовольствии добавить в свою коллекцию платье из принтованного шелка крайне сложно. Имейте ввиду: в этом случае будет лучше выбрать простую модель без избыточного декора, чтобы не перегружать и без того эффектный образ.
Кстати, расписной шелк, судя по подиумным коллекциям, будет одним из самых остромодных трендов будущего осенне-зимнего сезона!
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