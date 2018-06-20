Реконструкторы из Челябинска сшили костюм, в котором ходили шумеры 4000 лет назад

Челябинский реконструктор Антон Суворов, более известный как Держимир, вместе с единомышленниками воссоздал уникальный шумерский костюм сановника XXII-XXI веков до нашей эры. По его словам, такого одеяния Древней Месопотамии не найти ни в одном музее мира. В некоторых европейских экспозициях представлены женские наряды, а вот мужской костюм имеется только в Челябинске.

— Мы в клубе исторической реконструкции «Лютый зверь» взялись за направление Бронзового века. Тема очень интересная, думали с чего начать, решили, что поскольку Шумерская цивилизация является одной из первых в истории Человечества, надо начинать с нее. Тогда и родилась идея сделать мужской костюм, — рассказал «Хорошим новостям» Антон Суворов.

Чтобы его изготовить потребовалось три месяца филигранной работы. И вот теперь костюм готов: ткани украшены натуральными камнями, кожаные сандалии сшиты по канону, в убранстве используется исключительно 100-процентная шерсть.

— По всему миру есть только несколько экземпляров шумерских костюмов, но это стилизованная женская одежда, условная: воссозданы головной убор и украшения. Мужские только графические реконструкции, — пояснил «Хорошим новостям» руководитель Клуба исторической реконструкции «Лютый зверь» Антон Суворов.

Для реконструкции мастер перелопатил огромное количество литературы: от классических исторических пособий до современных монографий, а также изучал фотографии барельефов, выложенные в интернете. Собственно говоря, именно на сбор информации ушла львиная доля времени и трудов: само шитье заняло всего неделю. Тунику шили из шерсти — в этом Держимиру помогала жена Ольга, — а красили ее, как в Древней Месопотамии: при помощи порошка индиго и крушины — травы, дающей желтый цвет.

— Самым сложным было распустить бахрому. Из верхней части одежды длиной четыре метра, которая обматывается вокруг от груди до колен, нужно было вытягивать тонкие нити, а они постоянно рвались. Это кропотливая работа. Надо было сделать бахрому примерно 12 мм, но получилось только 8 мм, — рассказал Антон.

Другие элементы делались своими силами с нуля: для шапки из шерстяного войлока вручную валяли шерсть, кожаные сандалии сшивали суровыми нитками, как тысячи лет назад, а украшения готовили из позолоченной бронзы и со вставками лазурита и агата.

Через пару месяцев «облачение шумерского сановника» поедет на гастроли по фестивалям и конференциям. До этого времени реконструкторы планируют сделать еще несколько костюмов Бронзового века и не только.

У нас в копилке уже есть костюм по нордической бронзе XIV в до нашей эры, а также образы костюмов синташтинской культуры совместно с центром исторических проектов Археос. Также будут костюмы раннего Средневековья и Древней Руси, — говорит Держимир.

По шумерской культуре создадут отдельную мини-коллекцию. Для полноты картины сейчас почти доделали простой мужской костюм — юбку с бахромой, а позже реконструкторы возьмутся и за женское одеяние.