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Российская пенсионерка снялась для глянцевого журнала
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Российская пенсионерка снялась для глянцевого журнала 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: @babushka_1927
Прославленная пенсионерка-путешественница Елена Ерхова, известная как баба Лена, попозировала для красноярской версии журнала «Собака.ru». На это обратило внимание местное издание «Проспект Мира».
Бабушка опубликовала несколько моментов со съемок в своем Instagram. Судя по фрагменту журнального разворота, ее история попала в рубрику «Главные ньюсмейкеры года».
91-летняя россиянка примерила ярко-оранжевый тренчкот, красную плиссированную юбку, оригинальные солнцезащитные очки и черную шляпу. В комментариях подписчики на нескольких языках восхищаются внешним видом женщины, называют ее шикарной и восхитительной.
В сторис Instagram-аккаунта журнала также появился фрагмент съемок, на котором видно, как фотограф подсказывает бабушке удачные позы для снимка.
Елена Ерхова стала известной благодаря своей любви к путешествиям по миру. Она побывала во Вьетнаме, Чехии, Таиланде, Израиле, Доминиканской республики и на Канарских островах. В 2016 году пост молодой журналистки о пенсионерке стал вирусным, и жительницу Красноярска заметили местные и федеральные каналы, а затем и зарубежная пресса.
За ее аккаунтом в Instagram следят более 76 тысяч человек. В нем путешественница публикует снимки из поездок и моменты из жизни в Красноярске. В комментариях можно встретить похвальные отзывы на разных языках от пользователей со всего мира.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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