Забытые имена среди дизайнеров: как Люсьен Лелонг спас французский haute couture

Лелонг открыл свой дом в начале 1920-х…

Сын французского буржуа, владельца магазина тканей, он не был выдающимся художником, но имел явные бизнес–задатки. Выдерживать конкуренцию в Париже 20–30х с троицей — Шанель, Вионне, Скиапарелли — было непросто. Лелонг делает ставку на не самую изобретательную, но очень качественную и красивую одежду. Короче говоря, платье «от Лелонга» своих денег стоило и Дом был коммерчески успешным. Дизайнер умел собрать команду: над разработкой коллекций трудились много «молодых и талантливых», включая будущих звезд haute couture — Кристиана Диора и Пьера Бальмена. В 1927 году Лелонг женится на княгине Натали Палей, внучке императора Александра II, и это — пропуск в Высший свет Парижа. Ближе к телу, ближе к клиенткам. Холодная красавица Палей не была верна мужу, но куда бы княгиня не вышла в платье «от Лелонга», везде имела успех и стала главным амбассадором Дома.

В 1937 году Лелонга назначают президентом Парижского синдиката высокой моды. Синдикат — главная инстанция модной индустрии: объединяет и поддерживает Дома, а также защищает продукт от копирования. Назначение очень своевременное: у Лелонга непререкаемый авторитет в отрасли и Высшем свете, а самое страшное впереди. Европу штормит, близится 1939 год.

Немецкая армия входит в Париж 14 июня 1940 года…

… и уже через пару месяцев на пороге кабинета Лелонга появляются «важные люди». Планы нацистов грандиозные — экспроприировать французскую модную индустрию. Действительно, зачем создавать свое, когда можно забрать готовое. Все — Дома, их работники и мастерские — переедут в Берлин или в Вену. На услышанное Лелонг отвечает — «Высокая мода либо французская, либо ее не существует», и начинает большую PR кампанию по спасению haute couture. Задача — убедить немецкое правительство, что нельзя просто так взять и пересадить французскую индустрию моды на немецкую землю.

Лелонг использует все имеющиеся связи: привлекает радио и прессу доказать — мода неразрывно связана с национальными традициями и культурой Франции. «Кажется, это только платье, но нет, это вся страна, которая его создала!» — пишет журналистка Жермен Бомон. Если первая часть PR кампании — культурная, вторая — экономическая. Лелонг показывает, что упадок моды обернется экономической катастрофой для Франции, а значит, и для Германии. Огромное количество мелких предприятий обслуживают модные Дома: изготовители пуговиц, мастерские по созданию вышивки, отделочных материалов, даже перьев! Убрать дизайнеров haute couture — и рухнет вся цепочка. Напротив, сохранение отрасли во Франции обеспечит стабильный приток валюты из нейтральных стран.

Лелонга даже вызывали в Берлин, но в конце концов немцы отступили, уверенные, что haute couture загнется сам, измученный постоянным контролем. Парижским Домам пришлось несладко: количество тканей сократилось вдвое, их расход строго регламентировался, а вечерние наряды разрешено было продавать только актрисам. Многие кутюрье и вовсе уехали из Парижа: Мейнбохер, Скиапарелли. Другие, как Шанель и Вионне, закрыли дома. Но мода осталась в Париже — и пережила годы оккупации благодаря Лелонгу. Сам кутюрье подорвал здоровье, спасая индустрию и выясняя отношения с генералами СС. Остаток жизни он проводит в Беарице, живя в том числе на доход от незакрытой парфюмерной линии Дома, и умирает в 1958 году от сердечного приступа.