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Видео: Зои Кравиц и Леннон Галлахер в галлюциногенном (очень красивом!) кампейне Saint Laurent
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Видео: Зои Кравиц и Леннон Галлахер в галлюциногенном (очень красивом!) кампейне Saint Laurent 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Saint Laurent продолжает рекламировать коллекцию на грядущую осень: после кампейна с дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер бренд снял ролик с детьми культовых музыкантов — Зои Кравиц и Ленноном Галлахером. В работе авторства Натали Кангилем (она снимала все последние промо марки) молодые инфлюэнсеры взрывают телевизоры, бегают по коридорам и позируют в объемных шубах, блестящих пиджаках, леопардовых полусапожках и прозрачных сафари-рубашках.
Напомним, дизайнер Saint Laurent Энтони Ваккарелло показал осенне-зимнюю коллекцию в феврале этого года у подножья Эйфелевой башни. В мудборд легли русские коллекции Ива Сен-Лорана, в том числе посвященные балету Дягилева.
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