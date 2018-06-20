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Прохожие не заметили голую женщину в Голливуде
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Прохожие не заметили голую женщину в Голливуде 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сестры-близнецы Ханна и Леа Стейси провели социальный эксперимент на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.
Одна из девушек разделась до трусов, и художники нарисовали на ее теле фейковые голубые джинсы и черный топ. Точно такую же одежду, только настоящую, надела ее сестра. В таком виде 25-летние Стейси вышли на улицу, чтобы выяснить, заметят ли прохожие наготу Ханны, и запечатлели происходящее на видео.
Сестры подходили к незнакомцам со словами: «Мы близнецы, но одно отличие все-таки есть». К удивлению Леи и Ханны, практически никто не увидел разницы между боди-артом и настоящей одеждой.
«Я вижу отличие, — сказал один мужчина, — твои джинсы светлее, чем ее». Нарисованные джинсы Ханны, действительно, были более светлого голубого оттенка, чем реальные штаны сестры.
«У тебя бедра чуть шире, чем у нее, ты более пухленькая», — заметил другой.
Многие были шокированы, когда Стейси предлагали им прикоснуться к ноге Ханны.
Однако в конце ролика один из прохожих догадался, что одна из девушек голая. «На ней же ничего нет», — сказал он.
В мае американский художник Джоэль Альварес предложил девушкам обклеивать тело скотчем вместо одежды. Мужчина открыл компанию Black Tape Project, специализирующуюся на альтернативной моде. В официальном Instagram-аккаунте фирмы, у которго 261 тысяча подписчиков, Альварес опубликовал фотографии со съемок, где разноцветный скотч на моделях имитирует нижнее белье.
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Женский форум
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