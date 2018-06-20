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Бикини от Chiara Ferragni
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Бикини от Chiara Ferragni 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Дружно кричим: «Привет, лето!», хватаем чемодан и бежим в самолет до ближайшего пляжа. Ах, да. И не забываем о стильном купальнике. Например, об этом забавном бикини от гуру моды и самого влиятельного fashion-блогера в мире Кьяры Ферраньи.
Знаменитый принт Chiara Ferragni: подмигивающий глаз, на наш взгляд, делает этот купальник прекрасным помощником в легком курортном романе. Тебе не придется флиртовать с тем красавчиком у бассейна, лиф от бикини все сделаем за тебя. Обрати внимание, что скроен купальник в соответсвии с последними тенденциями. Контрастные резинки и простая форма — элементы стиля спорт-шик, а это значит, твое тело уж точно должно соответствовать. Надеемся, ты успела подкачать пресс и ягодицы!
Найти купальники (и не только) от Киары проще всего на Farferch. К сожалению, оффлайн магазинов в России нет, зато наш любимый онлайн ретейлер помогает находить крутые вещи в кратчайшие сроки. Кстати, сейчас период распродаж — это значит, что этот крутой купальник цвета фуксии можно купить по очень приятной цене.
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