Бикини от Chiara Ferragni

Дружно кричим: «Привет, лето!», хватаем чемодан и бежим в самолет до ближайшего пляжа. Ах, да. И не забываем о стильном купальнике. Например, об этом забавном бикини от гуру моды и самого влиятельного fashion-блогера в мире Кьяры Ферраньи.

Знаменитый принт Chiara Ferragni: подмигивающий глаз, на наш взгляд, делает этот купальник прекрасным помощником в легком курортном романе. Тебе не придется флиртовать с тем красавчиком у бассейна, лиф от бикини все сделаем за тебя. Обрати внимание, что скроен купальник в соответсвии с последними тенденциями. Контрастные резинки и простая форма — элементы стиля спорт-шик, а это значит, твое тело уж точно должно соответствовать. Надеемся, ты успела подкачать пресс и ягодицы!

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