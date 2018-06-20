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Горячая штучка: Алессандра Амбросио в сияющем мини покоряет зрителей
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Горячая штучка: Алессандра Амбросио в сияющем мини покоряет зрителей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алессандра Амбросио Фото: Mayer/face to face/globallookpress.com  Бразильская модель, один из самых красивых «ангелов» бельевой компании Victoria's Secret, уже год как завидная невеста. 36-летняя Алессандра рассталась со своим гражданским мужем, американским миллионером Джейми Мазуром, но продолжает поддерживать с ним крепкую связь. То они гуляют вместе, то ужинают вдвоем. Как-никак у пары двое маленьких детей, и ради них экс-супруги сохраняют цивилизованные отношения. Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Алессандра в восхитительной мини-классике, с глубоким декольте, которое сдерживается еле заметной сеткой (очень модно!). Маленькое платье усеяно стразами, собранными в геометрические рисунки. Красивый загар и длинные ноги дополнили картинку. Остроносые серебряные туфли, секси-прическа — горячая штучка покорит всех, кто встретится на ее пути.
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