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Романтика: сразу два новых выхода Джиджи Хадид в Нью-Йорке
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Романтика: сразу два новых выхода Джиджи Хадид в Нью-Йорке 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Пару недель назад стало известно, что Джиджи Хадид (23) и Зейн Малик (25) снова сошлись. Несмотря на то, что парочка жаловалась на плотные графики, они все-таки нашли время друг на друга. Сейчас, похоже, настроение у Джиджи отличное, и модель настроена на романтический лад.
Папарацци заметили звезду в Нью-Йорке, и за несколько часов Хадид сменила два наряда. Сначала появилась в легком платье с растительным принтом (идеально для свидания), а к вечеру переоделась в джинсы и удобный белый свиштот с большим розовым сердцем.
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Отлично выглядит!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/romantika-srazu-dva-novyh-vyhoda-dzhidzhi-hadid-v-nyu-jorke/
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