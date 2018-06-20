Романтика: сразу два новых выхода Джиджи Хадид в Нью-Йорке

Пару недель назад стало известно, что Джиджи Хадид (23) и Зейн Малик (25) снова сошлись. Несмотря на то, что парочка жаловалась на плотные графики, они все-таки нашли время друг на друга. Сейчас, похоже, настроение у Джиджи отличное, и модель настроена на романтический лад.

Папарацци заметили звезду в Нью-Йорке, и за несколько часов Хадид сменила два наряда. Сначала появилась в легком платье с растительным принтом (идеально для свидания), а к вечеру переоделась в джинсы и удобный белый свиштот с большим розовым сердцем.

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Отлично выглядит!

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