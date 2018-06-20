TOUS объявил скидки на кольца, браслеты и кулоны с медведями 

Ювелирный бренд TOUS, амбассадором которого стала лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Боярская, ворвался в сезон распродаж. С 22 по 24 июня на коллекции марки — кольца, серьги, браслеты и кулоны с фирменным символом-медвежонком (самым подделываемым в мире!) — действуют скидки от 30%. За каждую покупку TOUS также дарит купон с правом 10%-минуса от стоимости в июле, а при шопинге от 10 000 рублей вручает косметичку. Напомним, TOUS был основан в 1920 году Сальвадором Тоусом и производит демократичные украшения, сумки, очки и парфюм. Сегодня бренд имеет 600 магазинов в 50 странах, в том числе и в Петербурге — в ТК «Невский Центр» и ТРЦ «Галерея».