Ещё
Новая коллекция Off-White: Барт Симпсон и граффити-искусство Донди Уайта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая коллекция Off-White: Барт Симпсон и граффити-искусство Донди Уайта 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Париже прошел показ мужской коллекции бренда Off-White, который вернул культ личности Барта Симпсона. Персонаж бесконечного американского сериала появился на оверсайзовых свитерах и белоснежных футболках вместе с отчим домом 742 на Вечнозеленой Аллее. Изображение Барта отлично вписалось в коллекцию, посвященную граффитисту Донди Уайту, — именно он придумал стиль «шрифтов-пузырей», внес огромный вклад в развитие «дикого искусства» и расписал половину Бруклина. Оммаж его работам прослеживается в принтах футболок и в росписи джинсов, которые, мы уверены, скоро станут коллекционными. Но интернет-пользователей заинтересовали отсылки не к архивам Донди, а к творчеству коллег Вирджила Абло по модной индустрии — дизайнеров Balenciaga, Calvin Klein, Jeremy Scott и Gosha Rubchinskiy. Косой крой верхней одежды как у первого, безразмерные архитектурные плащи как у второго, анимационные рисунки как у третьего и спортивный стайлинг как у четвертого — кажется, специалисту по плагиату @diet_prada будет чем заняться сегодня вечером. Фото: vogue.com
Собака: последние новости
Показ новой коллекции Dolce & Gabbana: Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и бабушки-хайпбисты TOUS объявил скидки на кольца, браслеты и кулоны с медведями Новый кампейн Raf Simons: фламандские натюрморты и фильм «Я Кристина»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клюкина выложила пикантные фото из бани22
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях2
«Он меня здоровую положил под нож»11
Признаки женщины, которая никогда не выйдет замуж23
Звезды, расставшиеся накануне свадьбы
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
Кого считают звездами со странностями
Звёзды
00:45
Клюкина выложила пикантные фото из бани
Звёзды
01:00
Седокова о любовном треугольнике с Верником
Звёзды
05:19
Предзнаменования на свадьбах знаменитостей
Звёзды Психология
04:22
Что ещё вы не знали о левшах
Здоровье
04:23
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Красота
11:55
Как вами манипулируют окружающие
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение