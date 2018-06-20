Какие украшения носить летом вместо чокеров

У чокеров есть один существенный недостаток, который проверяется исключительно на практике: это украшение существенно стесняет движения, вплоть до неприятного ощущения, как будто этот аксессуар на шею пытается вас задушить. Ну и приплюсуем сюда еще один неприятный минус: мода так заэксплуатировала это украшение, что чокеры теперь везде и повсюду. Отказываемся от них навсегда или ищем альтернативы?

А что, если взять на замену нечто среднее между чокером и стандартным ожерельем — не длинное, но и не удушающе короткое украшение на шею, которое придет на помощь в любой ситуации, когда не хочется переборщить с блеском и увесистыми аксессуарами.

Street style

Street style

Street style

Подвеска с бриллиантом

Вариант в духе «ничего лишнего» как повседневное украшение с одним маленьким, но очень роскошным акцентом — крошечным бриллиантом. Учтите, что в версии из белого золота подвеска будет выглядеть сдержаннее, чем в розовом.

Подвеска SL, розовое золото, бриллиант (заказать)

Подвеска с алпанитом и фианитами

Перед нами по пути тот же самый чокер, но изящный и тонкий, да еще и с позитивным посланием, которое сделает ваш день.

Подвеска SL, серебро, алпанит, фианиты (заказать)

Подвеска с фианитами

Идеальное украшение для каникул, когда о массивной бижутерии хочется забыть и носить все исключительно невесомое и позолоченное, под цвет загара и летнего солнца.

Подвеска SL, серебро, фианиты (заказать)

Цепочка из розового и белого золота

Цепи и цепочки вернулись в моду, и мы никак не нарадуемся их разнообразию: от классических из желтого золота до вот таких «смешанных» и с оригинальной формой плетения звеньев. Уж точно круче любого чокера!

Цепочка SL, розовое и белое золото (заказать)

Подвеска из серебра с фианитами

Помните, как в моде были накладные воротники, которые носили поверх платьев и свитеров? В ювелирном деле тоже встречаются такие экземпляры, но не из ткани, а из серебра с блестящими кристаллами.

Подвеска SL, серебро, фианиты (заказать)

Чокер с фианитами

Да, перед вами чокер, но не совсем обычный, а «невидимый». За счет тонких серебряных нитей в дизайне создается впечатление, что сверкающие звездочки держатся прямо на коже.

Чокер SL, серебро, фианиты (заказать)

Колье из жемчуга с бриллиантами

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Колье Sokolov, розовое золото, жемчуг, бриллианты (заказать)

Серебряное колье

Альтернатива чокерам для суперминималистов и для тех, кто летом склоняется к более простым и легким украшениям. Хотя именно это колье классно смотрелось бы в паре или в трио с еще несколькими серебряными подвесками и кулонами, но это будет история уже не про минимализм.

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