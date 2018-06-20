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Анна Чурина в проекте #TUMITRAVEL
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Анна Чурина в проекте #TUMITRAVEL 

Журнал ОК! 58 минут назад
Анна Чурина стала героиней digital-проекта #TUMItravel для TUMI, ведущего бренда аксессуаров премиум-класса для путешествий, бизнеса и повседневной жизни. Актриса фильмов «Олигарх» и «Вий» постоянно находится в командировках и путешествиях. Она, как никто другой, знает, насколько важно подобрать правильный багаж.
Актриса решила протестировать чемодан TUMI V3 и доказать, что стиль путешественника далеко не скучный. Дорожный аксессуар прекрасно гармонировал со всеми образами, которые она подобрала. Помимо салатового, который предпочла Анна, в линейке есть и другие яркие цвета. Теперь каждый поклонник практичности и стиля сможет повторить понравившиеся звездные «луки» (или продемонстрировать свои собственные) и выложить их также в социальные сети с хэштегом #TUMItravel.
Анна Чурина
Анна Чурина
Анна Чурина
Анна Чурина
Анна Чурина
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