Летняя стирка зимних вещей: приводим в порядок верхнюю одежду

Холлофайбер

Ручная стирка Перед замачиванием верхней одежды с холлофайбером застегните все пуговицы и молнии и отстегните меховой воротник (если есть). Разведите в воде жидкий порошок или гель — обычное средство может оставить разводы. При наличии загрязнений очистите их щеткой, используя хозяйственное мыло или пятновыводитель, подходящий к данному типу ткани. Постирайте куртку и хорошо прополосните в чистой воде. Одежду с холлофайбером можно не выжимать. Наполнитель не впитывает влагу, она просто стекает с волокон — вот почему такая одежда особенно быстро высыхает. Машинная стирка Установите режим деликатной стирки. Уровень температуры для холлофайбера значения не имеет, даже при 90 градусах волокна не повреждаются и не дают усадку. Но вот наружная ткань может испортиться, поэтому выбирайте температурный режим, подходящий для этого типа материала. Для ускорения стирки и предотвращения скатывания наполнителя положите в барабан несколько теннисных шариков. При необходимости добавьте в нужный отсек стиральной машины жидкий пятновыводитель. Натуральный пух Ручная стирка Дорогие изделия с наполнителем из натурального пуха и пера безопаснее всего отдать в химчистку. Если согласно указаниям производителя стирка разрешена, то можно попробовать привести куртку в порядок, постирав ее руками вертикально или горизонтально. Первый способ — вертикальная стирка — предпочтителен в том случае, если на верхней одежде нет значительных загрязнений. Подвесьте изделие на вешалке в ванной. Направляя струю из душа по касательной, смочите куртку водой. Намыльте ее с помощью жидкого моющего средства, потерев щеткой в области манжет, карманов, воротника, вдоль молнии и подола. Смойте пену водой и оставьте изделие высыхать. При горизонтальной стирке налейте в ванну или таз теплую воду (30-40 градусов), добавьте мягкое моющее средство и замочите в ней верхнюю одежду на 15-30 минут. Постирайте изделие, а затем прополощите его в чистой воде. Машинная стирка Если вы решились постирать пуховик в стиральной машине, для начала обработайте все загрязнения хозяйственным мылом, снимите пояс, отстегните капюшон и мех. Застегните молнию и всю фурнитуру. При стирке пуховика не используйте обычные порошки — они оставляют на ткани разводы. Отбеливатель тоже применять не стоит, даже если вы стираете куртку светлого цвета. Выбирайте специализированные гели-кондиционеры. А чтобы пух не сбивался в комки, поместите в барабан несколько теннисных мячиков. Верхнюю одежду, набитую натуральным пухом и пером, стирают на деликатном режиме, например, для шерсти или шелка, с дополнительным полосканием. Температура воды не должна превышать 30 градусов. Если возможно, отключите отжим или уменьшите количество оборотов до минимума. Мембрана

Верхнюю одежду из мембранной ткани стирать можно и нужно. Но есть свои нюансы. Так, для этого практичного, но специфичного материала действует три главных «не»:

Не замачивайте — загрязнения и так быстро отстирываются. Не отжимайте — это можно делать только руками и очень аккуратно. При отжиме в стиральной машине ткань может перекручиваться, что приводит к повреждению влагоотталкивающего слоя. Не стирайте в стиральной машине — интенсивное прокручивание в барабане способно быстро вывести мембрану из строя.

Ручная стирка Одежду из мембранных тканей необходимо стирать вручную и делать это нужно быстро — материал не переносит длительного контакта с водой. Для удаления загрязнений используют только жидкое хозяйственное мыло. Стиральный порошок, кондиционер и отбеливатели забивают поры ткани, из-за чего она утрачивает свои влагоотводящие свойства. Не подвергайте одежду грубому воздействию. Въевшуюся грязь счищайте мягкой щеткой и мыльной пеной или специальными средствами, предназначенными для удаления пятен с этого вида тканей. По окончанию стирки прополощите куртку в холодной воде и, не отжимая, подвесьте ее на вешалке. Лишнюю жидкость можно удалить с помощью впитывающих бумажных салфеток. Искусственный мех Изделия из искусственного меха в большинстве случаев можно стирать вручную (смотрите указания производителя на ярлычке), но не стоит это делать слишком часто. Полоскать и отжимать их в стиральной машине нельзя. Для удаления излишней влаги оберните постиранную одежду в простыню. Перед стиркой мех нужно почистить пылесосом. После этого необходимо пройтись по нему щеткой, смоченной в мыльном растворе. После этого шубу нужно промыть теплой чистой водой и высушить естественным образом. Мокрый мех расчесывать и расправлять нельзя. Дождитесь, пока изделие полностью высохнет, и прочешите мех расческой для ухода за шерстью домашних животных.