Самые модные цвета и фасоны платьев для невест и их подружек 2018

Вы хотите выглядеть естественно и при этом, конечно, хорошо получиться на фото. Рассказываем, как этого добиться.

Советы для невесты

Воздушные платья

Публикация от ✨Les Petits Details✨ (@les_petits_details)

9 Май 2018 в 10:31 PDT Вот уже несколько сезонов невесты останавливают свой выбор на легких нарядах: газовые юбки, полупрозрачные многослойные платья, драпировки. Выбор однозначно удачный: такие фасоны стройнят, молодят и смотрятся очень легко. А если подобрать к платью букет с необычными цветами — фрезиями, ранункулюсами и эустомой — образ будет незабываемым!

Минимализм

Публикация от 👰Свадебный салон, Барановичи💐 (@salon_lemur)

13 Май 2018 в 3:12 PDT Еще один несомненный тренд этого свадебного сезона — минимализм. Чем проще платье невесты, тем лучше. Акцент в наряде должен быть на деталях — например, бантах! Расположенный на талии, он подчеркнет фигуру, а пришитый сзади на юбке — привнесет в образ романтику. Не стоит бояться крупных элементов декора.

Длинный рукав

Публикация от Свадебные платья Спб (@oneloveonelife_salon)

13 Май 2018 в 3:08 PDT Платья с длинным рукавом в сезоне-2018 также на пике популярности. Оптимальный выбор — легкое прозрачное кружево или шитье: тогда наряд будет выглядеть одновременно откровенным и скромным. Тенденцию ввела в моду Кейт Миддлтон , и в ближайшие годы мода на платья с кружевными рукавами вряд ли сдаст позиции.

Акцент на плечи

Публикация от Свадебный Салон Леро, Рыбинск (@salon_lero)

30 Апр 2018 в 2:00 PDT Спущенные рукава, оголенные плечи и ключицы — еще один абсолютный тренд свадебного сезона — 2018. Что может быть женственнее! Выбирайте летящие ткани пастельных оттенков — это очень нежно и привлекательно. Важно, чтобы букет при этом был лаконичным и не слишком объемным.

Вырез на спине

Публикация от Свадебный Салон Павлово (@salon_katrin)

14 Май 2018 в 5:16 PDT Необычно выполненная спинка платья — еще одна модная тенденция сезона-2018. Жемчужные узоры, сетка, банты, расположенные крест-накрест бретели — вариаций может быть масса. Если перекинете на спину украшение с эффектной подвеской — точно войдете в историю моды!

Советы для подружек невесты

Стразы, пайетки, люрекс

Публикация от ✨Les Petits Details✨ (@les_petits_details)

15 Июн 2016 в 9:48 PDT Чем больше блеска — тем лучше! Шикарный бриллиант (невеста) требует соответствующей оправы, а потому пусть платья на свадьбу для подружек невесты блестят.

Пастельные оттенки

Публикация от ✨Les Petits Details✨ (@les_petits_details)

10 Май 2018 в 12:15 PDT Если для главной героини было выбрано легкое воздушное девичье платье, то и подружек не стоит облачать в вызывающие перья и стразы. Струящиеся наряды пастельных тонов — прекрасный выбор. Пусть цвета будут разными. Классный акцент — букет или цветочная композиция в соответствующих оттенках.

Топ и юбка

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Christell (@_snowflakephoto_)

8 Фев 2018 в 10:40 PST Платье подружки невесты можно заменить на комплект юбка + топ. Идеально подойдет низ в виде удлиненной пачки, а дополнением к нему — блуза, футболка или топ с кружевной аппликацией. Ключевой момент — обыграть смешение стилей. Можно надеть к газовой юбке футболку с забавной надписью — например, с пожеланием счастья молодым или одинаковым для всех принтом. А цветы могут быть контрастными: главное, чтобы мини-букеты были одинаковыми у всех подружек.

Наряды разных фасонов из одной ткани

Публикация от Бутик RuMarc (@rumarc_azov)

14 Май 2018 в 12:06 PDT Вовсе не обязательно навязывать всем подружкам одинаковые модели платьев — ведь тип фигуры, прически и индивидуальные предпочтения могут отличаться весьма существенно. Пусть каждая выберет то, что больше подходит ей, подчеркивая собственную индивидуальность. А вот палитру оттенков можно выбрать единую для всех: и тренд поддержите, и фотки будут отличные. Букеты выбирайте не слишком пышные — лучше остановиться на изящных композициях из полевых цветов.

Монохром

Публикация от Zankyou Russia💞 (@zankyou_ru)

13 Май 2018 в 12:20 PDT Смелые невесты, способные разрушить стереотипы, могут предложить подружкам появиться на свадьбе в платьях белого цвета. Это стильно и нестандартно. Выбрать можно и контрастный черный цвет, если на платье главной героини или в интерьере торжества присутствуют темные детали. Это, к слову, еще один тренд 2018 года.

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