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В пижамах больше не спят! Главный модный тренд сезона
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В пижамах больше не спят! Главный модный тренд сезона 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Если бы наши бабушки зашли сегодня в любой магазин одежды, то явно бы удивились и решили, что спутали его с бельевым отделом. Пижамы, пижамы, пижамы — куда ни взгляни. Действительно, из утилитарного предмета гардероба они превратились в писк моды. Учимся, как и с чем носить столь модные нынче пижамные костюмы.
Костюм в пижамном стиле окончательно перебрался в ежедневный гардероб. Если вы хотите выглядеть стильно и не жертвовать комфортом, присмотритесь к костюму-пижаме, он может стать лучшей покупкой этого лета, поскольку содержит в себе много вариантов комбинаций. По сути, это часть базового гардероба, причем, модная, что дает возможность безграничного сочетания с другими вещами.
Преимущества и возможности можно еще долго перечислять. Вам больше не придется выбирать между элегантностью и комфортом. Костюм-пижама прекрасно моделирует фигуру, делая ее стройнее. Любой костюм — это визуальная цветная вертикаль, вытягивающая силуэт. Пышные формы пижама деликатно драпирует за счет свободного покроя, зрительно уменьшая вас на пару размеров. Куда можно пойти: На прогулку с детьми — хоть в песочницу, хоть за город На работу, если у вас нет дресс-кода — например, с джинсами На встречу с друзьями На светский праздник — как вечерний вариант с кисетом/минодьером и открытыми босоножками на каблуке На шоппинг Для примера четырех абсолютно разных сочетаний мы выбрали шелковый пижамный костюм MacGraw (Farfetch)
С тропическим принтом (Zara)
Платье-халат с джинсами (Zara)
Халат-кимоно в пижамном стиле с брюками в пижамном стиле (1,2 — H&M, 3 — Zara)
Платье + брюки (H&M)
Халат + брюки
Итак, решайтесь, пока лето только начинается, еще можно успеть попасть в главный тренд сезона. Однако не забудьте, что пижамный костюм предполагает наличие в вашем гардеробе таких предметов, как: Необходим топ в бельевом стиле либо топ из легкой ткани, например, вискозы Сумка и обувь должны подходить друг к другу Босоножки на плоском ходу + клатч Мюли + сумка-ведро или кросс-боди Босоножки на толстом устойчивом каблуке + клатч Красиво дополнят костюм сумки с бахромой, из бархата, шелка, с вышивкой, из благородных материалов. Таким образом, у вас получится утонченный образ в стиле «богемный шик». Легкие комфортные формы одежды подарят вам хорошее настроение и станут запоминающейся деталью этого лета.
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