Швейный марафон: платье-корсет

Швейный марафон — уникальный формат обучения, в течение которого под руководством кураторов вы сможете не только легко и быстро сшить «платье для особого случая», но и принять участие в розыгрыше ценных призов: швейная машинка, раздвижной манекен, сертификаты на приобретение тканей и портновских колодок, а также специальные призы.

Сроки марафона

Старт 1 июля — анонс победителей 6 августа.

Что мы будем шить

Платье с лифом корсетного типа и летящей юбкой на базе модели 128 из выпуска Burda 3/2016.

Данная модель в зависимости от ткани будет уместна в любой ситуации:

Такое платье из хлопкового сатина или тонкой джинсы будет уместно днем. Наденьте сверху летний жакет — и у вас готов комплект для рабочего дня в офисе, а вечером в этом же платье вы будете комфортно ощущать себя на вечеринке.

Если сшить данную модель из жаккарда, то вы не останетесь незамеченной на любом торжественном мероприятии.

А если выполнить эту модель из основной ткани и продублировать ее шифоном, то такое нежное сочетание тканей сделает из вас настоящую принцессу.

Чему мы научимся в рамках этого марафона:

— правильно выбирать материалы и расходники для пошива платья такого типа

— приемам декатировки в зависимости от состава ткани

— моделировать 3 варианта лифа: фигурный вырез сердце, V-образный вырез или прямая линия верхнего среза

— дублировать детали лифа шифоном (необязательно, что Вы будете использовать данный прием в Вашем изделии, но сможете повторить это платье из другого материала с использованием данной техники)

— обрабатывать рельефы с использованием регилина

— обрабатывать верхний срез лифа с использованием силиконовой тесьмы и бретелей

— создавать сборку по верхнему срезу юбки

— правильно обрабатывать технологические узлы лифа и юбки

Швейный марафон проводит Академия Burda Санкт-Петербург. Онлайн-формат позволяет любому желающему принять участие в нём вне зависимости от вашего географического положения.