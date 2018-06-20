Швейцарские часовщики вспомнили 1960-е годы

Швейцарская часовая компания Rado представила коллекцию часов в ретро-стиле Rado Tradition 1965. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Новая коллекция навеяна исторической моделью Rado 1965 года с красным якорем на циферблате, размещенным на отметке «9 часов». Линию Rado Tradition 1965 составили три модели часов в трендовом прямоугольном корпусе.

Крупные часы Rado Tradition 1965 XL Auto в титановом корпусе с синим циферблатом оснащены автоматическим механизмом ETA C07.621 и снабжены ремешком из коричневой натуральной кожи. Лимитированный тираж — 1 965 экземпляров. Часы меньшего размера Rado Tradition 1965 M Auto с серебристым циферблатом с узором «солнечные лучи» в стальном корпусе оснащены автоматическим механизмом ETA 2671 и снабжены ремешком из кожи коньячного цвета. Они также выпущены тиражом 1965 экземпляров.

Наконец, элегантная женская версия Rado Tradition 1965 M Auto в стальном корпусе украшена 302 бриллиантами Top Wesselton. Они выложены изысканными «змейками» на белом циферблате, а также покрывают ушки корпуса. Эта версия ограничена всего 65 экземплярами.

Rado — швейцарская часовая компания. Основана в середине XX века в городе Ланглау. Специализируется на выпуске высокотехнологичных часов, широко используя в их дизайне высокотехнологичную керамику. В настоящее время входит в состав корпорации Swatch Group. В 2018 году бренд Rado продолжил сотрудничество с ассоциацией Grandi Giardini Italiani, объединяющей более 130 садов по всей Италии и выпустил в ознаменование этого сотрудничества новую модель часов True Thinline Nature с кварцевым механизмом ETA 282.002, заключенным в корпусе из керамики зеленого цвета и на браслете из того же материала.