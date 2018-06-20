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Женщинам предложили одеваться на пляж в стиле ретро
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Женщинам предложили одеваться на пляж в стиле ретро 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Компания-производитель нижнего белья и купальников Triumph представила новую коллекцию пляжной одежды. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 20 июня.
При создании новой линии креативный директор Triumph Сиан Томас использовала принты по эскизам 1960-х годов: полвека назад, когда разрабатывалась первая линия купальников марки, часть рисунков с психоделическими и этническими мотивами и монохромными орнаментами, подготовленная художниками бренда, так и не пошла в работу, и Томас реализовала эти архивные мотивы.
Основой новой коллекции стала стилизованная под handmade линейка Elegant Twist с вставками и элементами, связанными крючком. Флагманские модели линии — богемный топ-халтер черного цвета с кремовыми деталями, слитный купальник с принтами в арабском стиле и эластичной лентой для дополнительной фиксации груди, топы с эффектом пуш-ап и технологией Magic Wire Air.
Кроме ретро-принтов, в коллекции реализован трендовый монохром: купальники и пляжная одежда черного, серо-коричневого и бежевого цветов с принтами в виде пальмовых листьев. В монохромных моделях также прослеживается эстетика ретро-дизайна: глубокие вырезы, необычные завязки и бретели из коллекции-бестселлера Amourette 300.
Triumph International — немецкий производитель нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 3,6 тысячи магазинов в 120 странах.
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