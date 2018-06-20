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Узорчатые панамки и логомания на показе Valentino
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Узорчатые панамки и логомания на показе Valentino 

The Blueprint 49 минут назад
Фото: The Blueprint
На неделе мужской моды в Париже прошел показ коллекции весна-лето 2019 Valentino.
Всю коллекцию смотрите тут.
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