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Узорчатые панамки и логомания на показе Valentino
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Узорчатые панамки и логомания на показе Valentino
The Blueprint
49 минут назад
Женский форум
Фото:
The Blueprint
На неделе мужской моды в Париже прошел показ коллекции весна-лето 2019 Valentino.
Всю коллекцию смотрите тут.
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