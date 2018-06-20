7 обычных вещей, которые можно носить во время беременности

7 обычных вещей, которые можно носить во время беременности1 Майка прямого свободного кроя Простая футболка любого базового цвета станет идеальной основой для твоих беременных нарядов. Выбирай модели из мягкого тянущегося трикотажа, свободного кроя с удлиненными рукавами — в случае необходимости они скроют чуть располневшие плечи. Самые универсальные — белая, серая и черная футболки. Их можно сочетать и с джинсами, и с юбками, и с другими вещами.

Публикация от Teka Pimentel Imagem&Estilo (@tekapimentel_imagem) 11 Май 2018 в 5:38 PDT 2 Трикотажные платья по фигуре Платья-чулок из тянущихся тканей красиво облегает силуэт. Период беременности — не исключение! Такое платье будет расти вместе с тобой и эффектно подчеркивать твое состояние. Кроме того, большое количество фасонов таких платьев позволяет экспериментировать. Например, летом ты можешь смело выбрать модель с открытыми плечами и оборками. Один совет: бери платье на размер больше. Висеть оно на тебе не будет в любом случае, а на подросшем животике будет смотреться гармоничнее.

Публикация от Sarina Dobernig (@sarinas_lieblingsbilder) 20 Июн 2018 в 2:46 PDT 6 хитростей, как выглядеть дорого в дешевом платье

3 Платья и сарафаны прямого кроя Благодаря тому, что такие модели платьев не облегают фигуру, в них всегда есть место для растущего животика. Попробуй примерить платья с расклешенной юбкой — они выглядят изящнее. Выбирай модели длины миди или макси. От слишком коротких вариантов лучше отказаться — на большом животике платье будет приподниматься, и образ может получиться вызывающим.

Публикация от Gosia Bednarczuk (@gosiabednarczuk) 19 Июн 2018 в 10:58 PDT 4 Платья с завышенной талией Классический вариант обычных платьев для девушек в положении. Такие модели скрывают все нужное, но смотрятся изящно и стильно. Дополняй их жакетом и элегантной обувью, чтобы создать образ модной мамочки.

Публикация от Pregnant with Style (@pregnantwithstyle) 9 Май 2014 в 11:03 PDT 5 Платья-рубашки Кроме того, что платья-рубашки всегда смотрятся актуально и это одна из лучших моделей на лето, они еще идеально подходят беременным красоткам. Выбирай модели из мягкого хлопка и тонкой джинсы. Силуэт не должен быть приталенным. Лучше если рубашка будет с поясом, который ты всегда сможешь повязать чуть выше животика.

Публикация от Rahil Hesan (@r.hesan) 26 Май 2018 в 6:56 PDT Какой летний наряд подходит тебе по знаку Зодиака?

6 Широкие юбки Если не знаешь, что надеть, всегда выбирай юбку! Свободные расклешенные модели на резинке идеально подходят барышням в положении — такую юбку всегда можно приподнять чуть выше по мере роста живота. Дополняй их легкими топами и блузками и твой летний элегантный образ готов. Что касается длины, остановись на юбках до колен или макси.

Публикация от Pregnant with Style (@pregnantwithstyle) 20 Сен 2013 в 6:00 PDT 7 Джинсы с заниженной талией Конечно, отказаться от джинсов сложно. Да, и не нужно! Если специальные модели для беременных с эластичной резинкой тебе не нравятся, выбирай джинсы с заниженной талией, чиносы или джоггеры. Они красиво сочетаются с удлиненной свободной майкой, рубашкой, блузкой или топом. Как и в других случаях, выбирай джинсы на размер больше или на резинке, чтобы носить их было комфортно в течение всей беременности.

Публикация от Pregnant with Style (@pregnantwithstyle) 20 Сен 2013 в 11:54 PDT