Почему проект «Ассоциации» в Царском селе — начало Недели Высокой моды в Петербурге?

В эту субботу, 23 июня, в Екатерининском парке пройдет 10 сезон проекта «Ассоциации» — ежегодного театрализованного дефиле, над которым работают лучшие режиссеры, модели и дизайнеры Петербурга. В честь юбилея события (и столетия ГМЗ «Царское село») рассказываем, кто стал инициатором крупнейшего модного шоу России, каким темам оно посвящено, и почему это начало смелой инициативы под названием «Неделя Высокой моды».

Что такое «Ассоциации»? Проект «Ассоциации», организованный Государственным музеем-заповедником «Царское село», проходит каждое лето в антураже дворцов Екатерининского парка. Несколько дизайнеров (титанов индустрии моды Петербурга!) показывают коллекции в разных локациях — будь то павильон «Адмиралтейство», парадная лестница Камероновой галереи, Фрейлинский садик, Зеркальный прудик или Башня-руина. Гости показа — им может стать абсолютно каждый, кто приехал в Царское село в этот день, — гуляют по достопримечательностям и смотрят театрализованные представления. А чтобы они не пропустили шоу любимого дизайнера, его повторяют несколько раз — время написано на брошюре, которая выдается при входе в парк вместе с картой.

Кто участвует в показе? Состав хедлайнеров «Ассоциаций» практически не меняется: это Татьяна Парфенова , Лилия Киселенко, Янис Чамалиди и Стас Лопаткин. Раньше в показе участвовали Татьяна Котегова, Лариса Погорецкая и Елена Бадмаева, но по личным или техническим причинам они прекратили сотрудничество с проектом. Директор ГМЗ «Царское село» и инициатор «Ассоциаций» Ольга Таратынова рассказывает, что старается расширить границы команды и привлечь в нее молодых дизайнеров: «Два года назад мы пригласили Леонида Алексеева , и он весьма успешно у нас показывается. Здесь важно нащупать зерно, чтобы оно проросло и стало большим событием в индустрии моды».

Что объединяет показы дизайнеров? Ежегодно организаторы «Ассоциаций» задают тему, которая зависит от актуальных модных, социальных и исторических событий, а также выставок музея-заповедника «Царское село». За девять сезонов проекта были переосмыслены, осовременены и переложены на ДНК петербургских марок такие сюжеты, как «Барокко», «Игра в античность», «Русский стиль», «Посольские дары: страны и стили», «Англомания» и «Война и мир». Каждый участник представляет тему по-своему: например, в прошлом году, посвященном готике, Татьяна Парфенова показала коллекцию на фоне гигантских черепов, Лилия Киселенко устроила фэшн-казнь шнуром от фена, Леонид Алексеев сделал образы девушек-единорогов, а Стас Лопаткин и Янис Чамалиди представили черные тотал-луки с граффити и животными принтами. После перфомансов на разных площадках дизайнеры объединяются для совместного закрытого шоу: оно проходит в Большом зале Екатерининского дворца и является самым красивым зрелищем года (мы не преувеличиваем!).

Какая тема задана в этом году? «Власть красоты. Императорская мода»: участники покажут, как тот или иной венценосный владелец царскосельской резиденции влиял на российский стиль. Татьяна Парфенова выбрала в качестве инспирейшена гардеробы Елизаветы Петровны, Екатерины II и Николая II , Леонид Алексеев — Александра I, Лилия Киселенко — Екатерины I, Янис Чамалиди — Николая I, а Стас Лопаткин — Александра III и Марии Федоровны. Режиссером-постановщиком «Ассоциаций», как и в прошлом году, выступит Виктор Крамер , который организует показы во Фрейлинском садике, на центральной аллее Екатерининского парка, площадке у павильона «Адмиралтейство», площадке у павильона «Грот» и парадной лестнице Камероновой галереи.

Виктор Крамер режиссер-постановщик «Ассоциаций»

«Традиционно я ничем ни с кем не делюсь — для этого существуют чудесное место, уникальные дизайнеры, продуманная тема. Описать все это достаточно сложно, все равно что попросить модельера вербально рассказать, какой будет костюм. Моя задача в том, чтобы избавить коллег от подиумного мышления, ведь «Ассоциации» — не просто гуляние в костюмах на фоне дворцовых парковых интерьеров. Это поиски образов, которые объединяют в себе идею наряда, идею показа, идею музыки, а также моделей, артистов и личности дизайнеров».

Татьяна Парфенова дизайнер

«Я выбрала сразу трех персонажей. Елизавета Петровна — это диктатура моды, и эта мода была прекрасна. Екатерина II — век просвещения. А время Николая II мы решили для себя описать фразой «как будто ничего не было». На «Ассоциациях» я никогда не показываю готовые вещи, костюмы специально создаются под этот проект. И в этом году их будет немного — порядка 25, но все они очень красивые!».

Лилия Киселенко дизайнер

«Наша тема — Екатерина I и ее супруг, истинный царь. В нашем городе так точно: мы каждый день видим его творения, его подвиг, его вклад. И большую роль в этом сыграла женщина, которая была рядом с ним и безусловно поддерживала. На «Ассоциациях» мы всегда делаем номер, а не дефиле: в этот раз будет кусок барочного балета про то, как царь строил корабли и возводил город. В создании перфоманса нам помогали балетная трупа «Анджолини» и ансамбль Андрея Решетина . Надеемся на хорошую погоду, потому что танцевать в дождь непросто».

Стас Лопаткин дизайнер

«Специально для проекта «Ассоциации» в этом году я сделал коллекцию, которую назвал «Марфетка» и посвятил, на мой взгляд, одной из самых красивых императриц на русском престоле — Марии Федоровне Датской. Коллекцию делал больше чем полгода, и она насчитывает около 40 луков. Почему я выбрал эту героиню? Она близка мне сложной судьбой: потеряв все — первого жениха, сына, внуков — она осталась жизнелюбивой и верной традициям. В процессе подготовки я ездил в Данию, чтобы посмотреть месторождение императрицы и узнать, с чем она приехала в Россию. Одной из тем коллекции будут сказки Ханса Кристиана Андерсена , ведь Мария Федоровна была хорошо с ним знакома и привезла работы автора в нашу страну».

Янис Чамалиди дизайнер

«Моя тема появилась волею случая: все дизайнеры разобрали себе понравившихся императоров и императриц, а мне достался Николай I. Было трудно зацепиться за его историю, но когда я начал изучать ее подробно, неожиданно нашел с персонажем много общего. Все знают, что я люблю современную одежду, которая не мнется, легко кладется в чемодан и подходит для быстрых путешествий, а во время Николая I как раз изменилась скорость жизни — женщины стали передвигаться на поездах и бывать в разных городах России. В моей коллекции для проекта проработана эта тема, а также уделяется внимание образу северной красоты. Прямо как у Пушкина: «Бледнолица, черноброва, нрава тонкого такого»».

Что происходит с коллекциями после показа? С «природного» подиума коллекции попадают прямиком в дизайнерские бутики (если поклонники не успевают перехватить их по дороге) и, как правило, быстро распродаются. Для выставки «Сон в летнюю ночь», которая станет продолжением «Ассоциаций» этого года и соберет архивы со всех десяти показов, знаковые модели будут отшиваться заново.

Почему «Ассоциации» — это круто? Коллекции для проекта дизайнеры создают вручную — они становятся своеобразными арт-объектами, которые вполне могут конкурировать с работами Синдиката Высокой моды. Только вот участникам «Ассоциаций» ни лавры, ни французский подиум не нужны — важнее представлять одежду в исторических локациях и продвигать российскую культуру во всем ее многообразии. Татьяна Парфенова считает, что логичным продолжением проекта может стать Неделя Высокой моды в Петербурге, которая задаст стандарт качества и смотивирует развитие молодых талантов. «Несмотря на то, что в показе участвуют театральные режиссеры, танцовщики и артисты, это, в первую очередь, мода, — объясняет Татьяна Валентиновна. — Поэтому я бы рассматривала „Ассоциации“ не только как театральную историю, но и как зарождение российской моды от-кутюр».

Показ пройдет в Екатерининском парке 23 июня с 18:00. Вход: по билетам (цена — 300 рублей) или пригласительным.