Яне Кошкиной посоветовали убрать силикон

На подобные мысли девушку подвигло участие в одном из показов на Неделе Моды в Москве. По словам Яны, ее выход на подиум был уже третьим за всю жизнь, но чувствовала она себя очень комфортно.

Кошкина поделилась снимком своего образа в длинном прозрачном платье, надетом поверх черного боди. Наряд довольно сильно облегает пышную грудь девушки и выделяет ее не слишком модельные бедра. Волосы забраны назад. В одном ухе висит крупная серьга-подвеска из бахромы.

Яна спросила у подписчиков, видят ли они ее топ-моделью? Большинство поклонников поддержали девушку в таком выборе карьеры, но некоторые с критикой отнеслись к подобному предположению.

Кошкиной напомнили, что настоящие модели сильно себя ограничивают, в результате чего выглядят истощенными. У Яны же фигура слишком шикарная, хотя лицо имеет идеальный контур. Яне предложили убрать силикон, чтобы в дальнейшем пробовать себя в роли модели