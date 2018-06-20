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Яне Кошкиной посоветовали убрать силикон
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Яне Кошкиной посоветовали убрать силикон 

Russianshowbiz.info 38 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
На подобные мысли девушку подвигло участие в одном из показов на Неделе Моды в Москве. По словам Яны, ее выход на подиум был уже третьим за всю жизнь, но чувствовала она себя очень комфортно.
Кошкина поделилась снимком своего образа в длинном прозрачном платье, надетом поверх черного боди. Наряд довольно сильно облегает пышную грудь девушки и выделяет ее не слишком модельные бедра. Волосы забраны назад. В одном ухе висит крупная серьга-подвеска из бахромы.
Яна спросила у подписчиков, видят ли они ее топ-моделью? Большинство поклонников поддержали девушку в таком выборе карьеры, но некоторые с критикой отнеслись к подобному предположению.
Кошкиной напомнили, что настоящие модели сильно себя ограничивают, в результате чего выглядят истощенными. У Яны же фигура слишком шикарная, хотя лицо имеет идеальный контур. Яне предложили убрать силикон, чтобы в дальнейшем пробовать себя в роли модели
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