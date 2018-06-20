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«Похоже на пивной живот или беременна»: фолловеры раскритиковали талию и юбку Ксении Бородиной
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«Похоже на пивной живот или беременна»: фолловеры раскритиковали талию и юбку Ксении Бородиной 

WMJ.ru 30 минут назад
Фото: WMJ.ru
Подписчикам Ксении Бородиной не понравился ее наряд и образ, а некоторые заподозрили телеведущую в беременности.
Ксения Бородина всегда одевается стильно, но даже и у нее случаются модные конфузы. В своем Instagram телеведущая разместила свежее фото, на котором она запечатлена в длинной бежевой юбке ниже колен. Внимательные фолловеры снова досконально изучили кадр и обратили внимание на странные складки в райне живота. Подписчики начали высказывать свое мнение относительно нового look'а звезды.
«А с юбкой и правда что-то не так. Похоже на пивной живот. Или беременна»; «Это что за фигура?!»; «Ксения вы не в положении? Как бы вам мальчик пошел»; «И рюшки и складки все в кучу. Ужас»; «Юбка для беременных», — пишут фолловеры.
Бородина пока никак не отреагировала на предположения о своей третьей беременности. Напомним, у Ксении подрастают две дочки: Маруся и Теона.
А как тебе такой образ Ксении?
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Фото:Instagram
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