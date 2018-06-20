Канье Уэст сказал Ким Кардашьян, что у нее ужасный стиль. И вычистил ее гардероб!

Сейчас Ким Кардашьян (37) без преувеличения можно назвать одним из главных трендсеттеров мира. Однако такой стильной телезвезда была не всегда. Оказалось, что именно встреча с Канье Уэстом (41) сделала ее той Ким, какой мы привыкли ее видеть.

все слайды

На прошедшем саммите Business Of Fashion Кардашьян призналась, что в далеком 2012-м, когда она только начинала встречаться с рэпером, он сказал ей, что у нее ужасный стиль. «Я всегда думала, что у меня действительно хороший стиль, пока я не встретила своего мужа и он не сказал мне, что у меня ужасный стиль. Он был очень мил и вычистил весь мой шкаф. У меня было около 250 пар обуви, а когда он закончили уборку, осталось две, тогда я плакала».

все слайды

По словам звезды, она только рада была такому повороту событий. «Я хотела научиться этому. Я не обиделась, когда он это сказал. Когда он это сделал, он хотел научить меня», — заявила Кардашьян. Ким также поделилась, что после уборки Канье заполнил ее гардероб брендовыми вещами.

Именно благодаря Уэсту она познакомилась с именитыми дизайнерами, которые, кстати, поначалу не хотели одевать телезвезду. В общем, спасибо тебе, Канье!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kane-uest-skazal-kim-kardashyan-chto-u-nee-uzhasnyj-stil-i-vychistil-ee-garderob/